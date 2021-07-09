Huawei geleceğin yeşil ve akıllı dünyasına odaklandı

Huawei her yıl yayınladığı Sürdürebilirlik Raporu’nu bu yıl 13’üncü kez paylaştı. Raporda şirketin ekolojiden eğitime, sağlıktan insan odaklı teknolojiye kadar farklı alanlarda hayata geçirdiği faaliyetler yer aldı.

Huawei CSD Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tao Jingwen bu yılki raporu değerlendirirken; “Teknolojinin insan merkezli olması gerektiğine inanıyoruz. Teknoloji, bilinçli seçimlerle ve insanın rızasına dayalı olarak, insan haklarına tam olarak saygı gösterecek şekilde kullanılmalıdır” dedi.

Pandemide eğitime ve ağ erişimine destek

COVID-19, küresel anlamda eğitim ve sağlık sistemlerini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde olumsuz etkiledi. Huawei bu dönemde, farklı bölgelerdeki kişi ve kurumların kaliteli eğitim ve sağlık kaynaklarına erişimlerini sağlamak için, yenilikçi BT çözümlerine imza attı ve pandemi ile mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam etti. Şirket, “Skills on Wheels (Mobil Eğitim Programı)” ve “Connecting Schools (Bağlantılı Okullar)” programlarını dünya çapında 200'den fazla okulda başlatarak, 60.000'den fazla öğrenciye fayda sağladı. Huawei ayrıca BT çözümleriyle, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki pandemi mücadelesine destek oldu. Şirket yaklaşık 90 ülkeye teknik yardım sağlayarak, bu zor dönemde elinden gelen çabayı gösterdi.

Huawei 2020'de, dünya çapında 650'den fazla sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı. Şirketin amiral gemisi kurumsal sosyal sorumluluk programı “Gelecek İçin Tohumlar”, 130 ülke ve bölgede, geleceğin BT yetenek havuzunu oluşturması beklenen yaklaşık 9.000 öğrenciye fayda sağladı.

Şirket ayrıca daha düşük nüfuslu uzak yerleşim alanları için ses ve mobil geniş bant hizmetleri sağlayan RuralStar Pro çözümünü de piyasaya sürdü. RuralStar çözümleri bugün uzak yaşam alanlarındaki 50 milyondan fazla kişiye ağ erişimi sağlıyor.

Güvenli ve sürdürülebilir iletişim

Huawei, siber güvenlik ve veri gizliliğini en önemli önceliği olarak görüyor. Şirket, 2020 sonunda dünya çapında siber güvenlik ve veri gizliliği ile ilgili 2.963 patentin sahibi oldu. Huawei geçtiğimiz yıl ayrıca 5.000'den fazla tedarikçiyle veri işleme anlaşması imzaladı ve uyumluluğu sağlamak için kapsamlı durum tespitleri gerçekleştirdi. Huawei, pandemi sürecine ve varlık listesinde olmasına rağmen, dünya çapında 3 milyardan fazla insanın iletişimini sorunsuz olarak sağladı. Şirket ayrıca 200'den fazla felaket düzeyindeki büyük olayda ağ istikrarını desteklemeyi de sürdürdü.

Çevreci yaklaşım, sürdürülebilir kalkınma

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, yaptığı değerlendirmede; “Akıllı bir dünya yeşil bir dünya olmalıdır. Teknolojideki ilerlemeler, doğayı daha iyi anlamamıza ve korumamıza, insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki olumsuz etkisini azaltmamıza yardımcı olabilir. Teknolojinin doğayla uyum içinde çalışabileceğine ve bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Huawei, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dijital dünya yaratma çabalarının bir parçası olarak karbon emisyonlarını azaltmaya, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmeye odaklanıyor. 2020'de Huawei'in milyon Yuan’lık satış geliri başına karbondioksit emisyonu, 2012’ye kıyasla %33,2 oranında düşüş göstererek şirketin 2016'da belirlediği %30 hedefinin üzerine çıktı. Huawei, 2020'de ayrıca 18 ülkede yer alan koruma altındaki 22 bölgede, doğal kaynakların yönetimine ve biyo-çeşitliliğin verimli bir şekilde korumasına yardımcı oldu.

Huawei, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek için dünya nüfusunun üçte birini kapsayan, 170'ten fazla ülke ve bölgede dijital enerji çözümlerini kullanıma sundu. Bu çözümler şu ana kadar yenilenebilir kaynaklardan 325 milyar kWh elektrik üretti ve 10 milyar kWh elektrik tasarrufu sağladı. Bu çabalar, karbondioksit emisyonunda 160 milyon tonluk bir azalmayı da beraberinde getirdi.