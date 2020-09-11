Huawei FreeLace Pro duyuruldu: Özellikleri nasıl?

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 sırasında duyurulan yeni Huawei FreeLace Pro, şirketin kulaklık sektöründeki yeni ürünlerinden biri oldu. 40dB'ye kadar gürültü engellemeyi destekleyen boyun bantlı kulaklıklar, gürültü önleme ve ses performansı sağlamak için şirketin geliştirdiği özel algoritmalardan yararlanıyor.



Huawei FreeLace Pro, bas tüplü bir çift 14 mm alüminyum-magnezyum alaşımlı dinamik sürücüye sahip. Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei HiPair ile eşleştirme ve şarj işlemi, kullanıcıların kulaklıkları USB-C bağlantı noktasıyla akıllı telefonlara takarak aynı anda yapmalarına olanak tanıyor.



Beş dakikalık şarj, beş saatlik müzik çalmayı sürdürmek için yeterli pil sağlıyor ve tam şarj, tam gün kullanım sunuyor.



