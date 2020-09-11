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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Huawei FreeLace Pro duyuruldu: Özellikleri nasıl?

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Huawei FreeLace Pro duyuruldu: Özellikleri nasıl?
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Huawei, dün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı'nda ekosistemine giren yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Bu cihazlardan biri de Huawei FreeLace Pro oldu.

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 sırasında duyurulan yeni Huawei FreeLace Pro, şirketin kulaklık sektöründeki yeni ürünlerinden biri oldu. 40dB'ye kadar gürültü engellemeyi destekleyen boyun bantlı kulaklıklar, gürültü önleme ve ses performansı sağlamak için şirketin geliştirdiği özel algoritmalardan yararlanıyor.

Huawei FreeLace Pro, bas tüplü bir çift 14 mm alüminyum-magnezyum alaşımlı dinamik sürücüye sahip. Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei HiPair ile eşleştirme ve şarj işlemi, kullanıcıların kulaklıkları USB-C bağlantı noktasıyla akıllı telefonlara takarak aynı anda yapmalarına olanak tanıyor.

Huawei FreeLace Pro duyuruldu: Özellikleri nasıl

Beş dakikalık şarj, beş saatlik müzik çalmayı sürdürmek için yeterli pil sağlıyor ve tam şarj, tam gün kullanım sunuyor.

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