Huawei FreeBuds Studio Türkiye'de satışa çıktı

Kablosuz kulaklık ürünleriyle kullanıcıların yakından tanıdığı Huawei, bu kez yeni kulak üstü kulaklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Huawei FreeBuds Studio, şirketin iddiasına göre Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi için 48 kHz'e kadar yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor.



Dinamik gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip ürünün dinamik algılama sistemi sayesinde kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin veriyor. ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece ultra mod, genel mod ve rahat mod arasında geçiş yapabiliyor.

ANC özelliklerine ek olarak Huawei FreeBuds Studio ayrıca iki duyma modu, farkındalık modu ve ses modu sunuyor. Sokakta yürürken, farkındalık modu etkinleştirilerek araçların seslerinden haberdar olunabiliyor ve müzik dinlerken kullanıcı güvenliği sağlanabiliyor.



Hi-Fi seviyesinde bir ses yongasıyla güçlendirilen Huawei FreeBuds Studio, arka plan gürültülerini azaltıyor. Daha geniş bir frekans tepkisi ve daha yüksek hassasiyet sağlayan 4 katmanlı 40 mm polimer diyaframa sahip kulaklık, Android, iOS ve Windows cihazlarla çift cihaz bağlantısını destekliyor.

Ürünün fiyatı ise 3499 TL olarak belirlendi.









