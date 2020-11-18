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Teknoloji
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:08 | Son Güncelleme:

Huawei FreeBuds Studio satışa çıkıyor: İşte özellikleri

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Huawei FreeBuds Studio satışa çıkıyor: İşte özellikleri
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Huawei'nin kablosuz kulak üstü kulaklığı Huawei FreeBuds Studio, şirketin internet sitesi üzerinden ön satışa sunuldu.

Kablosuz kulaklık ürünleriyle kullanıcıların yakından tanıdığı Huawei, bu kez yeni kulak üstü kulaklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Huawei FreeBuds Studio, şirketin iddiasına göre Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi için 48 kHz'e kadar yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor.

Huawei FreeBuds Studio satışa çıkıyor: İşte özellikleri

İkili bağlantı ile kullanıcılar, karmaşık eşleştirme sürecine gerek duymayan Huawei FreeBuds Studio ile kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor.

Huawei Band 4 Pro ile birlikte 3998 TL'den satılacak olan ürünün ön sipariş sürecinde fiyatı ise 3499 TL olarak belirlendi. 

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