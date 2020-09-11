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GeriTeknoloji Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri
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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri
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Huawei, yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Pro'yu tanıttı. İşte yeni kulaklığın öne çıkan özellikleri...

Huawei'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yeni tanıtılan FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk gerçek kablosuz stereo (TWS) kulaklığı. Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor.

Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Huawei FreeBuds Pro, 40 dB'lik gürültü giderme oranıyla dikkat çekiyor. Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen Çift Bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında geçiş yapabileceği anlamına geliyor.

Yeni hareket kontrolü, kullanıcıların kübik kulaklık gövdesinde bir kaydırma veya sıkıştırma yaparak kulaklıkları kontrol etmesine olanak tanıyor.

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