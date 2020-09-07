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Teknoloji
Haber Giriş: 07.09.2020 - 08:52 | Son Güncelleme:

Huawei FreeBuds Pro geliyor: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei FreeBuds Pro geliyor: İşte özellikleri
Fotoğraf: Huawei FreeBuds 3
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Apple'ın AirPods Pro model kablosuz kulaklığına rakip olması beklenen Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro ilk kez ortaya çıktı.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, bugüne dek pek çok kablosuz kulaklık geliştirdi. Ancak şirket, her yeni modelde kulaklıklarına yeni özellikler eklemeye devam ediyor ve son olarak internete sızan görüntüler, şirketin FreeBuds Pro adında yeni bir kulaklığı tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

Doğrudan Apple'ın AirPods Pro model kablosuz kulaklıklarına meydan okuması beklenen Huawei Freebuds Pro, aktif gürültü engelleme teknolojisiyle geliyor. Ancak ürünün tasarımının AirPods Pro'ya hayli benzediği dikkatlerden kaçmıyor.

İŞTE HUAWEI FREEBUDS 3 PRO'NUN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Huawei'nin geliştirdiği Kirin A1 çipinden güç alması beklenen cihaz, Bluetooth 5.2 bağlantısını kullanıyor. Her iki kulaklık, 52.5 mAh kapasiteli minik birer bataryaya sahip. Ancak cihazın şarj kasasıyla beraber kaç saat batarya ömrü sunacağı henüz bilinmiyor.

Siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulması beklenen Huawei FreeBuds Pro'nun Avrupa'daki fiyat etiketinin 150 euro olması bekleniyor.

Ürün, Huawei'nin gerçekleştireceği basın toplantısıyla 10 Eylül'de karşımıza çıkacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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