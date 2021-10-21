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Huawei finansal sonuçlarını açıkladı, yeni cihazlarını da tanıttı

#Huawei#Viyana#Avusturya
Huawei finansal sonuçlarını açıkladı, yeni cihazlarını da tanıttı

Huawei, Viyana'da gerçekleşen lansmanda uzun zamandır beklenen akıllı telefonu nova 9'u tanıttı. Şirket tasarımıyla dikkat çeken ve fotoğrafçılara da gitap eden yeni akıllı telefonunun yanı sıra yeni Watch GT 3 ve FreeBuds Lipstick’i de tanıttı. Etkinlikte ayrıca en son iş güncellemeleri de yer aldı.

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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Derek Yu, şirketin en son iş sonuçlarını sundu. Tahminlere göre şirketin 2020 yılında elde ettiği güzel sonuçların bu yıl da tekrarlanması bekleniyor. Şu ana kadar şirket 320,4 milyar CNY gelir elde etti, net kar marjı yüzde 9,8'e ve tüketici iş geliri 135,7 milyar CNY'ye ulaştı. 

Şirket her yıl satış gelirinin yüzde 10'undan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Son on yılda şirket, 720,000 milyon CNY'yi aştı. Sürekli büyüme, güçlü pazar konumunu da garanti ediyor. Fortune 500 listesine göre Huawei, 2021 Ağustos'unda 2020'ye göre 5 puanlık bir artışla 44. sırada yer aldı. Şirket ayrıca fiziksel mağaza ağını geliştiriyor. Örneğin 20 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde, tasarım ve modern teknoloji gibi şirketin özelliklerini birleştiren yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı.   

Huawei finansal sonuçlarını açıkladı, yeni cihazlarını da tanıttı


HMS ekosistemi, Huawei'nin tescilli işletim platformu olan HMS Core ile entegre 165.000'den fazla uygulamayla (30 Haziran 2021 rakamlarına göre) küresel olarak hızlı bir büyüme elde etti. 

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AppGallery şu anda dünya çapında 560 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak dikkar çekerken 2020 yılı içinde toplam 384,4 milyar uygulama indirildi. 2020'de Çin dışında AppGallery'de sunulan uygulama sayısı 2019 yılının 10 katından fazlaydı.  

2016 yılındaki ilk lansmanından bu yana nova serisi sürekli olarak geliştirildi. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak daha iyi bir fotoğraf deneyimi vaat ediyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, işlemci, uzun pil ömrü ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor. 

Huawei finansal sonuçlarını açıkladı, yeni cihazlarını da tanıttı


Huawei akıllı saat ürün gamını Watch GT 3'ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, kayışları değiştirerek kullanıcının kişisel stiline uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Watch GT 3'ün her iki versiyonu da 100'den fazla egzersiz modu sunuyor, yerleşik bir egzersiz planlayıcıya, koşuları doğru bir şekilde izlemek için gelişmiş konum takibine ve yeni bir 5. nesil kalp atış hızı takibine sahip. 

Viyana etkinliğinde tanıtılan ürünler arasında FreeBuds Lipstick de yerini aldı. Yeni cihaz, parlak bir yüzeye sahip paslanmaz çelikten yapılmış ruj benzeri bir kasaya sahip. Kasanın içinde, kullanım konforunu garanti eden canlı kırmızı renkte zarif, ultra hafif kulak içi kulaklıklar bulunuyor. Tüm Android ve iOS akıllı telefonlar ile uyumlu FreeBuds Lipstick, cihazlar arasında sorunsuz geçiş için ikili bağlantıyı destekliyor.

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#Huawei#Viyana#Avusturya

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