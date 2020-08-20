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Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Huawei Eyewear 2 duyuruldu: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei Eyewear 2 duyuruldu: İşte özellikleri
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, yeni akıllı gözlüğü olan Huawei Eyewear 2'yi resmen duyurdu. İşte yeni akıllı gözlüğün öne çıkan özellikleri...

Google Glass ile ilk kez akıllı gözlüklere merhaba demiştik. Ancak prototip aşamasında olmasından dolayı yaygınlaşma şansı bulamayan bu gözlüklerin ardından başka üreticiler de kendi gözlüklerini geliştirmeye başladı. Bu markalardan biri de Huawei oldu.

Şirket, yeni akıllı gözlüğü Huawei Eyewear 2'yi tanıttı. Tasarım olarak standart bir gözlükten pek de farklı görünmeyen ürün, özel gözlük kutusuyla birlikte geliyor. Üzerinde dahili hoparlör bulunan ürün, bu sayede stereo ses deneyimi sunuyor.

Ancak bu ses dışarıdan duyulmuyor. Aksine bunu sadece kullanıcı dinleyebiliyor; zira ses kemikten iletiliyor ve ses seviyesi düşük de olsa kullanıcı gayet rahat bir şekilde sesi işitebiliyor.

USB Type-C arabirimini kullanan Huawei Eyewear 2, bu şekilde şarj olurken, diğer yandan sesli asistanlar aracılığıyla kullanılabiliyor; yani sesli komutlarını algılıyor ve bu şekilde gözlüğü yönetebiliyorsunuz.

Gözlüğün Çin'deki fiyatı 362 doları bulurken, ürünün Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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