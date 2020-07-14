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Teknoloji
Haber Giriş: 14.07.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Huawei Enjoy 20 işte böyle görünüyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei Enjoy 20 işte böyle görünüyor
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Huawei, Enjoy 20 adında yeni bir akıllı telefonu satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni telefona ait ilk resmi görüntü de internete sızdı.

Geçtiğimiz haftalarda MediaTek Dimensity 800 işlemciden gücünü alan ve 5G desteğine sahip olan Huawei Enjoy 20 Pro tanıtılmıştı. Şimdi ise sıra Huawei Enjoy 20 modelinde. Huawei'nin kendi geliştirdiği mobil işlemci Kirin 820'den gücünü alacak olan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunuyor.

6.63 inç ekran büyüklüğüyle gelen Huawei Enjoy 20, LCD ekran kullanıyor. Üzerinde pop-up kamera yer alan telefonda ön kamera kullanılacağı zaman tepeden çıkıyor, kullanımda olmadığında kamera görünmüyor.

Huawei Enjoy 20 işte böyle görünüyor

Arka yüzünde üçlü kamera kurulumuyla dikkat çeken Huawei Enjoy 20'nin ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 22.5W hızlı şarj desteğini de arkasına alan telefonda 4300 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Google servisleri olmadan gelecek olan Huawei Enjoy 20'nin ne zaman tanıtılacağı ve satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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