Huawei Enjoy 10e tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei, daha önce duyurduğu telefonları Enjoy 10, Enjoy 10S ve Enjoy 10 Plus'ın ardından bu kez uygun fiyatıyla dikkat çeken Enjoy 10e modelini görücüye çıkardı. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, şarj sorununu oldukça azaltıyor. 135 dolarlık fiyat etiketiyle alıcısına ulaşması beklenne telefon, 6.3 inç ekran büyüklüğüne sahip ve IPS LCD ekran teknolojisini kullanıyor. 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, yüzde 88.4 oranında kasa/ekran oranına sahip.



2.3 GHz hızında çalışan Helio P35 işlemciden gücünü alan Huawei Enjoy 10e, 4 GB RAM ile geliyor ve toplamda 128 GB dahili hafızası bulunuyor. Ancak istendiği taktirde toplam hafıza microSD kart desteği ile artırılabiliyor. Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise dikey olarak konumlandırılan iki kamera görüyoruz. f/1.8 diyafram aralığında 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameraya sahip olan cihaz, 2 MP derinlik sensörü de kullanıyor. 1080p video çekimi yapabilen Huawei Enjoy 10e, ön yüzünde ise 8 MP çözünürlüğünde görüntü çekebilen kamera kullanıyor.



10W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinin yanı sıra test şarj desteği de sunan cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryasının neden yüksek tutulduğu daha net bir şekilde anlaşılıyor. Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzüyle kutusundan çıkan cihazda 5G desteği bulunmazken, çift SIM kart desteğinin de altını çizmek gerekiyor.



Gece siyahı, inci beyazı ve zümrüt yeşili olmak üzere üç farklı renkte gelen Huawei Enjoy 10e, 5 Mart tarihinde ön sipariş yoluyla satışa sunuluyor. Cihazın 4 GB RAM + 64 GB dahili hafıza modelinin yanı sıra 6 GB RAM + 128 GB depolama hafızası sunan bir modeli de bulunuyor.



