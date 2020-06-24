MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei, 'En Yenilikçi Şirketler' listesinde 6. sıraya yükseldi
GeriTeknoloji Huawei, 'En Yenilikçi Şirketler' listesinde 6. sıraya yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Huawei, 'En Yenilikçi Şirketler' listesinde 6. sıraya yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei, 'En Yenilikçi Şirketler' listesinde 6. sıraya yükseldi
Abone Olgoogle-news

Huawei, Boston Consulting Group’un gerçekleştirdiği "En Yenilikçi Şirketler" araştırmasında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.

Boston Consulting Group (BCG), 2005 yılından bu yana en yenilikçi 50 şirketi ortaya çıkarmak için global inovasyon yöneticilerini araştırıyor. BCG’nin en yeni raporu olan “En Yenilikçi Şirketler 2020: Seri İnovasyon Zorunluluğu”, uzun vadede daha iyi performans gösteren şirketlere odaklanıyor.

Bu yıl 42 sıra birden yükselen Huawei, sıralamada en çok gelişme gösteren şirket oldu. Huawei listeye ilk kez 2014 yılında 50. sırada girmişti. 2015 ve 2019 yılları arasındaki süreçte Huawei, 46. ve 48. sıralarda yer almıştı.

Huawei, kullanıcıların aynı ara yüzde farklı birimlerle etkileşime girebildiği çok cihazlı ekosistemini geliştiriyor. Kullanıcılara çok çeşitli hizmetler ve deneyimler sunmak için “1 + 8 + N” stratejisi ile birlikte Huawei, teknolojik yeniliklerin tüm potansiyeline izin verecek ve sektörü iki kilit alanda (mobil birimler ve bulut) öne çıkaracak.

Huawei, En Yenilikçi Şirketler listesinde 6. sıraya yükseldi

Huawei, kullanıcılarına daha fazla uygulama sunmak için uygulama geliştirici şirketleri ile iş birliği içerisinde çalışıyor. Şirket ayrıca, dünya çapında akıllı uygulama deneyimini yaygınlaştırmak, ekosistemi genişletmek ve AppGallery üzerinde ortaklaşa çalışmak için küresel geliştiricileri işe alıyor.

Huawei Mate XS incelemesiHuawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle