Huawei, 'En Yenilikçi Şirketler' listesinde 6. sıraya yükseldi

Boston Consulting Group (BCG), 2005 yılından bu yana en yenilikçi 50 şirketi ortaya çıkarmak için global inovasyon yöneticilerini araştırıyor. BCG’nin en yeni raporu olan “En Yenilikçi Şirketler 2020: Seri İnovasyon Zorunluluğu”, uzun vadede daha iyi performans gösteren şirketlere odaklanıyor.

Bu yıl 42 sıra birden yükselen Huawei, sıralamada en çok gelişme gösteren şirket oldu. Huawei listeye ilk kez 2014 yılında 50. sırada girmişti. 2015 ve 2019 yılları arasındaki süreçte Huawei, 46. ve 48. sıralarda yer almıştı.

Huawei, kullanıcıların aynı ara yüzde farklı birimlerle etkileşime girebildiği çok cihazlı ekosistemini geliştiriyor. Kullanıcılara çok çeşitli hizmetler ve deneyimler sunmak için “1 + 8 + N” stratejisi ile birlikte Huawei, teknolojik yeniliklerin tüm potansiyeline izin verecek ve sektörü iki kilit alanda (mobil birimler ve bulut) öne çıkaracak.



Huawei, kullanıcılarına daha fazla uygulama sunmak için uygulama geliştirici şirketleri ile iş birliği içerisinde çalışıyor. Şirket ayrıca, dünya çapında akıllı uygulama deneyimini yaygınlaştırmak, ekosistemi genişletmek ve AppGallery üzerinde ortaklaşa çalışmak için küresel geliştiricileri işe alıyor.