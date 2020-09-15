Huawei EMUI 11 tanıtıldı: İşte gelen tüm yenilikler

EMUI 11, Her Zaman Açık Ekran (AOD) seçenekleriyle kullanıcıların ekranlarını kişisel bir yetenekle özelleştirmelerine olanak tanıyor. Ressam Piet Mondrian'ın çalışmalarından esinlenen yeni AOD için ana renk paleti olarak kırmızı, sarı ve mavi benimsendi. Kullanıcılar ayrıca AOD renk paletini kendi fotoğraflarıyla kişiselleştirebiliyor. Örneğin, kullanıcılar, kıyafetlerinin bir resmini çekerek AOD'nin rengini günlük kıyafetleriyle eşleştirebiliyor. AI algoritmaları, görüntünün renk skalasını çıkararak AOD için eşleşen bir palet oluşturuyor.

Huawei'nin İnsan Faktörleri Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı, EMUI 11'in ergonomik tasarımı üzerinde çalıştı. Tsinghua Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi gibi üniversitelerden akademisyenleri içeren araştırma ekibi, optimize edilmiş EMUI 11'in görsel ve etkileşim deneyimini analiz etti.

MeeTime ve Multi-Screen Collaboration gibi Huawei'nin dağıtık teknolojisiyle desteklenen tüm senaryo özellikleri, EMUI'nin temel özellikleri haline geldi. Bu teknoloji, cihazların sanallaştırılmasını ve yazılım yeteneklerini birbirleriyle paylaşmasını sağlıyor.

Kullanıcılar artık donanım sınırlamalarına bağlı kalmadan deneyimlerini kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirebiliyor.



Dağıtık teknolojide yapılan iyileştirmelerden yararlanan Çoklu Ekran İş Birliği artık üç etkin pencereyi birden destekliyor. Öğrenciler, çevrim içi derslere katılırken bile bu özelliği etkili bir şekilde kullanabiliyor. Örneğin, video izlemek için ilk pencereyi, not alma uygulaması için ikinci pencereyi kullanabiliyor ve üçüncü pencerede sınıf arkadaşları ile ders materyallerini tartışabiliyor.

Çoklu Ekran İş Birliği ayrıca, PC'ler ve tabletler arasında sinerji sağlıyor. Bağlantı kurulduktan sonra tablet, bilgisayar için harici bir web kamerası veya ikinci ekran görevi görebilirken, bilgisayar ise giriş çevre birimlerini tablet ile paylaşabiliyor.

PC'ye kaydedilen dokümanlar, dokunmatik girişlerle veya kalemle doğrudan tablet üzerinden düzenlenebiliyor. Bir iş toplantısında kullanıcılar ihtiyaç duyulduğunda sunum slaytlarını kolayca işaretleyebiliyor veya tartışmaları kolaylaştırmak için ek bilgileri aramak için ikinci ekranı kullanabiliyor.

EMUI 11 Beta Programı

Huawei ayrıca EMUI 11 Beta programını da duyurdu. Beta programına uygun cihazlar arasında Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro +, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, PORSCHE DESIGN Huawei Mate 30 RS, Huawei MatePad Pro ve Huawei MatePad Pro 5G bulunuyor.

Beta uygunluğu daha sonraki bir tarihte Huawei nova 7 ve bazı ek modelleri daha kapsayacak.



