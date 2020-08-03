Huawei EMUI 11 ne zaman yayınlanacak?

Huawei, EMUI 11 sürümünü Huawei Gelişiriciler Konferansı'nda duyurmayı planlıyor. Şirket, sadece EMUI 11 ile kalmayıp bu etkinlikte aynı zamanda HarmonyOS 2.0 ve HMC Core 5.0'ı da ilk kez dünyayla paylaşmak niyetinde.

Bu etkinlikte 10-12 Eylğl 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Huawei Mobile'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan tarihte gerçekleştirilecek bu etkinlik, internet üzerinden de takip edilebilecek.

Etkinlikte yeni bir telefon veya tablet duyurulması beklenmiyor; ancak telefon kamerası ile gerçek dünyayı bir araya getirmesi beklenen artırılmış gerçeklik uygulaması Huawei AR'ın detaylarına da yine bu etkinlikte ulaşacağız.



Peki etkinlikte duyurusu yapılacak olan Huawei EMUI 11 hangi cihazlara yüklenecek?

Huawei Mate serisi

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei P serisi

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova serisi

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Tabletler

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro



