Huawei EMUI 11 ne zaman yayınlanacak?
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin uzun süredir beklenen yeni arayüz sürüm EMUI 11'in ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Peki EMUI 11 hangi cihazlara gelecek?
Huawei, EMUI 11 sürümünü Huawei Gelişiriciler Konferansı'nda duyurmayı planlıyor. Şirket, sadece EMUI 11 ile kalmayıp bu etkinlikte aynı zamanda HarmonyOS 2.0 ve HMC Core 5.0'ı da ilk kez dünyayla paylaşmak niyetinde.
Bu etkinlikte 10-12 Eylğl 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Huawei Mobile'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan tarihte gerçekleştirilecek bu etkinlik, internet üzerinden de takip edilebilecek.
Etkinlikte yeni bir telefon veya tablet duyurulması beklenmiyor; ancak telefon kamerası ile gerçek dünyayı bir araya getirmesi beklenen artırılmış gerçeklik uygulaması Huawei AR'ın detaylarına da yine bu etkinlikte ulaşacağız.
Peki etkinlikte duyurusu yapılacak olan Huawei EMUI 11 hangi cihazlara yüklenecek?
Huawei Mate serisi
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 RS Porsche design
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei Mate 20 X (4G)
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei P serisi
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Nova serisi
Huawei Nova 6
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Tabletler
Huawei MatePad
Huawei MediaPad M6
Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):
Honor V30
Honor V30 Pro
Honor V20
Honor 20
Honor 20 Pro
Honor 20S
Honor 20 Youth Edition
Honor 9X
Honor 9X Pro
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