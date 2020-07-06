Huawei EMUI 11 ne zaman gelecek? Tarih belli oldu

Huawei EMUI 11, Android 11 işletim sistemiyle birlikte gün yüzüne çıkacak. Yani 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Huawei EMUI 11 güncellemesini telefonlarda görmeye başlayabiliriz. Takvim net olmasa da, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei EMUI 11, temmuz ila eylül ayları arasında yayınlanacak.

Huawei EMUI 11 ile birçok yenilik sunulacak; bunlardan biri de Huawei'nin akıllı saatlerinden tabletlerine, dizüstü bilgisayarlarından diğer cihazlarına ekosistemi birbirine bağlayacak olması.



Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak telefonlar

Yeni güncellemeyi yükleyebileceğiniz telefon modelleri de ortaya çıktı. İşte o telefonlar:

Huawei Mate serisi

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei P serisi

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova serisi

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Tabletler

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]

Honor 9X [EMUI 11]

Honor 9X Pro [EMUI 11]