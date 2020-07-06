Huawei EMUI 11 ne zaman gelecek? Tarih belli oldu
Huawei'nin Android işletim sistemi üzerine kurulu yazılımı Huawei EMUI 11'in ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Pek çok yeni özelliği bir arada getirmesi beklenen yeni güncelleme, birçok Huawei cihaza da yüklenebilecek.
Huawei EMUI 11, Android 11 işletim sistemiyle birlikte gün yüzüne çıkacak. Yani 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Huawei EMUI 11 güncellemesini telefonlarda görmeye başlayabiliriz. Takvim net olmasa da, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei EMUI 11, temmuz ila eylül ayları arasında yayınlanacak.
Huawei EMUI 11 ile birçok yenilik sunulacak; bunlardan biri de Huawei'nin akıllı saatlerinden tabletlerine, dizüstü bilgisayarlarından diğer cihazlarına ekosistemi birbirine bağlayacak olması.
Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak telefonlar
Yeni güncellemeyi yükleyebileceğiniz telefon modelleri de ortaya çıktı. İşte o telefonlar:
Huawei Mate serisi
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 RS Porsche design
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei Mate 20 X (4G)
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei P serisi
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Nova serisi
Huawei Nova 6
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Tabletler
Huawei MatePad
Huawei MediaPad M6
Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):
Honor V30
Honor V30 Pro
Honor V20
Honor 20
Honor 20 Pro
Honor 20S
Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]
Honor 9X [EMUI 11]
Honor 9X Pro [EMUI 11]
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