Huawei, ekran ve anakart değişiminde ücretleri düşürdü

Huawei açıklamasına göre, kullanıcılar telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servis'e gönderip ürünlerinin onarılmasını evlerinde bekleyebilecek. Onarımdan sonra ise ürünler dezenfekte edilip istenen adrese gönderilecek.

Huawei, ücretsiz kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlarken, onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.

Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyen şirket, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.

Daha uzun garanti süresi

Öte yandan, orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere tüm Huawei Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

Kullanıcılar, ürünlerinin garanti sürelerini "consumer.huawei.com/tr/support/warranty-query/" adresindeki Huawei Garanti Süresi ve Destek Hizmeti Sorgulaması sayfasından öğrenebiliyor.