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Teknoloji
Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Huawei, dünyanın en çok satan ikinci akıllı saat markası oldu

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Huawei, dünyanın en çok satan ikinci akıllı saat markası oldu
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Yayınlanan IDC (International Data Corporation) Raporu’na göre Huawei, akıllı saat sevkiyatlarında geçen yıla göre yüzde 118,5 büyüme kaydederek sektörün en büyük ikinci markası oldu. Huawei tüm giyilebilir teknoloji ürünlerinde ise 2020 yılının birinci çeyreğinde yüzde 62,2 oranında büyüme kaydetti.

IDC, yakın zamanda yayınladığı Küresel Üç Aylık Giyilebilir Cihaz İzleyici Raporu’nda, dünya çapında giyilebilir cihaz sevkiyatlarının 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 29,7 artarak 72,6 milyon adede ulaştığını açıkladı. Rapora göre Huawei, giyilebilir cihazlarda yıllık yüzde 62,2 oranında büyüme kaydederek bu sektördeki yüksek pazar payını korudu.

Akıllı saat sektöründe ise 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,1 düşüşle 16,9 milyon adet sevkiyat yapıldı. Huawei, yıllık yüzde 118,5 büyüme kaydederek 2,6 milyon akıllı saat sevkiyatı yaptı. Huawei, bu rapora göre hem yüzde 100’ün üzerinde büyüme yakalayan tek marka oldu, hem de pazarın ikinci en büyük firması durumuna geldi.

IDC raporu’na göre Huawei, güçlü online varlığı ve perakendecilerle yakın ilişkileri sayesinde büyümeye devam etti. Çin pazarının yanı sıra Huawei, Avrupa, Latin Amerika ve diğer Asya pazarlarında da başarılı ilerleme kaydetti.

 

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