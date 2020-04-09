Huawei de kendi kredi kartını çıkarıyor

Huawei, zaman zaman Apple'ı kendine örnek alarak benzer ürünleri ortaya koyuyor. Apple'ın Animoji özelliğini kendine göre yorumlayarak Memoji'yi ortaya koyan Huawei, bu kez de kendi kredi kartını çıkararak Apple ile yarışta geri kalmıyor.

Şirketin Tüketici İş Grubu'nun başındaki isim olan Richard Yu'nun Huawei P40 ile birlikte ortaya çıkardığı Huawei Card, Apple Card'ın taşıdığı özelliklere yakın bir kart olacak. Huawei ekosisteminde ödemeyi kolaylaştıracak olan kart, hem fiziksel hem de sanal versiyonlarda mevcut olacak ve temassız ödeme yöntemini de destekleyecek.

Huawei Card, Çin'deki en büyük ödeme sistemi olan UnionPay ile çalışacak ve telefonların tüm verileri, ödeme bilgilerini içeren güvenli bir mağazada depolanacak.

Kartla ilgili daha fazla detay bulunmuyor ve ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor.



