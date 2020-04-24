Huawei cihazlarda harita uygulaması HERE WeGo olacak

Huawei cihazlarda ilerleyen haftalarda varsayılan harita uygulaması olarak HERE WeGo'yu görmeye başlayacağız. Google Haritalar seviyesinde bir uygulama olmasa da, kullanıcılar bir harita ve navigasyon uygulamasından beklediği pek çok şeyi yine HERE WeGo'da bulabilecek. AppGallery'de listelenmeye başlanan uygulama, aynı zamanda dünyanın en çok indirilen ikinci navigasyon uygulaması olma özelliğini taşıyor.

HERE WeGo öncesinde Huawei'nin TomTom tarafıyla görüştüğü biliniyordu. Ancak bu noktada bir anlaşmaya varılıp varılmadığı bilinmediğinden HERE WeGO ismi şu günlerde daha çok anılmaya başlandı.



Google Haritalar

HERE WeGo, kullanışlı pek çok özelliğe sahip. Örneğin internet bağlantısı olmaksızın da daha önce indirdiğiniz haritalar üzerinden uygulamayı kullanabiliyorsunuz. 1300'ü aşkın şehir için toplu taşıma konusunda bilgi de paylaşan uygulama, trafik durumunu da gösteriyor.



