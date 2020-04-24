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Teknoloji
Haber Giriş: 24.04.2020 - 08:44,Son Güncelleme:

Huawei cihazlarda harita uygulaması HERE WeGo olacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei cihazlarda harita uygulaması HERE WeGo olacak
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ABD ile Çin arasındaki sorunlar nedeniyle Google'ın sertifika vermediği Huawei cihazlar için eksik noktalardan biri Google Haritalar servisinin olmayışıydı. Ancak Huawei'nin alternatif bir harita uygulaması bulduğu, isminin de HERE WeGo olduğu ortaya çıktı.

Huawei cihazlarda ilerleyen haftalarda varsayılan harita uygulaması olarak HERE WeGo'yu görmeye başlayacağız. Google Haritalar seviyesinde bir uygulama olmasa da, kullanıcılar bir harita ve navigasyon uygulamasından beklediği pek çok şeyi yine HERE WeGo'da bulabilecek. AppGallery'de listelenmeye başlanan uygulama, aynı zamanda dünyanın en çok indirilen ikinci navigasyon uygulaması olma özelliğini taşıyor.

HERE WeGo öncesinde Huawei'nin TomTom tarafıyla görüştüğü biliniyordu. Ancak bu noktada bir anlaşmaya varılıp varılmadığı bilinmediğinden HERE WeGO ismi şu günlerde daha çok anılmaya başlandı.

Huawei cihazlarda harita uygulaması HERE WeGo olacak

Google Haritalar

HERE WeGo, kullanışlı pek çok özelliğe sahip. Örneğin internet bağlantısı olmaksızın da daha önce indirdiğiniz haritalar üzerinden uygulamayı kullanabiliyorsunuz. 1300'ü aşkın şehir için toplu taşıma konusunda bilgi de paylaşan uygulama, trafik durumunu da gösteriyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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