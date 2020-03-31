Huawei, bu kez ortadan kaybolan televizyon geliştirdi

Vision serisi akıllı televizyonlarına Huawei, yeni bir model eklemeyi planlıyor. 8 Nisan tarihinde yapılacak olan etkinlik kapsamında tanıtılması beklenen yeni TV ile ilgili paylaşılan görüntü, ekranın konsolun içine girdiğini ve kaybolduğunu gözler önüne seriyor. Kullanıcılar TV'yi kullanmadıklarında televizyonu konsolun içinde 'kaybedebilecek'.

İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olduğu dikkat çeken ürün, 120 Hz tazeleme oranı ile gelecek ve 4K çözünürlük desteği de elbette sunacak. 85 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen ürün, Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor. HarmonyOS, bilindiği üzere Google ile yollarını ayıran Huawei'nin yeni kozu olarak birçok kez haber oldu. Ancak iddia edildiği gibi HarmonyOS, telefon ve tabletlere gelen bir işletim sistemi olmadı. Daha çok TV gibi ekosistemindeki diğer ürünlerde bu işletim sistemi öne çıkıyor.

Huawei'nin 8 Nisan'daki etkinlikte tüm teknik detaylarını paylaşacağı TV'nin beklenen fiyatı ise yaklaşık 1600 dolar.



