Huawei, BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde sıra atladı

Bu yıl 15.si açıklanan 2020 BrandZ Top 100 raporunda Huawei 45. Sırada yer aldı. Marka değeri yıllık yüzde 9’luk yükseliş sergileyerek 28,4 milyar USD olarak açıklandı.

BrandZ araştırması, IDC'nin Dünya Çapında Mobil Cihaz İzleyicileri’nden elde ettiği bulgularla ilgili üç ayda bir yaptığı duyuruların derlenmesiyle oluşturuluyor. Araştırmanın önemli çıkarımları arasında şunlar yer alıyor: Huawei, yüzde 17,8 pazar payı ile dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi unvanını aldı. Şirketin giyilebilir sektördeki ivmesinin devam etmesi, sevkiyatların yıllık bazda yüzde 62,2 artmasını sağladı. Küresel tablet pazarının yüzde 12'lik payı ile Huawei dünyadaki üçüncü büyük tablet satıcısı olarak pozisyonunu korumaya devam etti. Bağımsız analiz firması Canalys, Huawei'yi dünyanın en iyi 5 gerçek kablosuz ses ürünü üreticisinden biri olarak değerlendirdi. Huawei’nin PC bölümü de yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 120 artış gösterdi.

Geçen yıl, Huawei'nin hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardaki ürünlerini çeşitlendirme ve genişletme stratejisini geliştirdiğini gördü. Şubat ayındaki Sanal Lansman sırasında Huawei, 5G katlanabilir akıllı telefon HUAWEI Mate Xs, HUAWEI MatePad Pro 5G tablet gibi yeni ürünlerini ve Huawei’nin uygulama dağıtım platformu AppGallery’i piyasaya sürdü. Etkinlik ayrıca Huawei'nin Tüm-Senaryo AI Yaşam Stratejisini resmen sunduğunu ve 5G'den AI'ya kadar tüm tüketici elektroniği teknolojisine yatırımı artırdığını gösterdi.