Huawei Band 6 incelemesi

Akıllı saat ve akıllı bileklikler arasındaki artık eskisi kadar büyük farklar yok. Bir akıllı saatin yapabildiği pek çok şeyi yapabilmesi bir yana, Huawei Band 6 gibi bir akıllı bileklik kullanacaksanız kanınızdaki oksijen değerini bile ölçebiliyor olmanız sizi şaşırtmasın.



AKILLI BİLEKLİK ALMAK İÇİN ÇOK NEDENİNİZ VAR

Öncelikle şu soruya yanıt arayalım: Ben neden bir akıllı bileklik almalıyım? Öncelikle bu bileklikleri bir saat gibi düşünün. Hep bileğinizde ve batarya ömrü de haftalar boyu bitmediğinden şarj kabusu yaşamıyorsunuz. Ayrıca akıllı saatlerde olan pek çok özellik Huawei Band 6’da da var. Tam bir sağlık asistanı gibi çalışan Huawei Band 6, pek çok spor moduna sahip ve cihaz uykunuzda bile yanınızda. Uykunuzla ilgili detaylı rapor hazırlayan bu bileklik, az önce bahsettiğim gibi kanda oksijen ölçümü yapıyor, stres seviyenizi ölçüp 7/24 kalp ritmini takip ediyor.



KÜÇÜK EKRANLI AKILLI BİLEKLİKLERE ELVEDA

Akıllı bilekliklerin ekranının küçük olduğu düşünülse de Huawei Band 6’da durum pek de öyle değil. 1.47 inç FullView bir ekrana sahip olan ve pek çok bilgiyi ekrana sığdırabilen bu bileklik, 100’ün üzerinde saat arayüzüne sahip. Arayüzü değiştirdikçe farklı bir bileklik kullandığınızı hissedebilirsiniz. Bu açıdan Huawei Band 6, oldukça zengin seçeneklere sahip.



Huawei’den yapılan açıklamaya göre Band 4 Pro ile karşılaştırıldığında Band 6, yüzde 148 oranında daha geniş bir ekran görüntüleme alanına sahip. Yine aynı model ile kıyaslandığında ekran gövde oranı da yüzde 42 oranında daha büyük. Akıllı bilekliklerin ekranının ufak olması nedeniyle kullanıcılar genelde satın alma aşamasında çekimser kalır. Ancak Huawei Band 6, büyük ekranı sayesinde diğer akıllı bileklik modellerini geride bırakmayı başarıyor ve uygulamaları çok daha etkileyici bir şekilde görmenizi sağlıyor.

CANLI RENKLER

AMOLED ekranın siyah derinliği de yüksek. Bu açıdan siyah renk derinliğinin yüksek olması renklerin de canlılığını artırmış. Dış ortamda da iyi bir görüş ortamı sunmasından dolayı hemen her yerde ekrandaki içerikleri rahatça görebiliyorsunuz.



Ancak konumuz sadece arayüz değil. Huawei Band 6’da bulunan kayışlar da tarzınızı yansıtıyor. Bu açıdan da kendi zevkinize göre bir Huawei Band 6 modeli tercih edebilirsiniz. Grafiti siyah ile birlikte turuncu ve pembe renkleri birbirinden güzel.



HUAWEI BAND 6 UZUN BATARYA ÖMRÜ İLE OLDUKÇA İDDİALI

Az önce söylediğim gibi Huawei Band 6, batarya konusunda oldukça iddialı bir ürün olmuş. Kullanım alışkanlığınıza doğrudan bağlı olmakla birlikte standart kullanım söz konusu olduğunda 14 güne kadar dayanabilen batarya ömrü, prizlerle aranıza epey mesafe koyacak. Yoğun kullanım söz konusu olduğunda ise bu süre 10 güne kadar çıkıyor.

Bir diğer önemli nokta ise hızlı bu bilekliğin oldukça hızlı şarj olabilmesi. Sadece 5 dakika şarj ettiğinizde bu cihazı 2 gün kesintisiz kullanabilmek mümkün.



Huawei Band 6’yı bir süredir kullanıyorum ve batarya ömründen gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sadece 3 günlük kullanımımda bile yüzde 75’ten yüzde 42’ye düşen batarya ömründen söz ediyoruz. Yani yoğun kullanımda bile Band 6’nın bataryası bana mısın demiyor. Bunun dışında elbette kandaki oksijen değerlerini ne kadar sık ölçtüğünüz ve aldığınız bildirimlerin sayısı da batarya ömrünü etkileyen faktörlerin başında geliyor.

SAĞLIĞINIZI 7/24 TAKİP EDEN BİR ASİSTAN

Akıllı saat ya da akıllı bilekliklerin temelde en önemli özelliği birer sağlık asistanı olması. Huawei Band 6, bu açıdan gelişmiş bir akıllı saatte bulunan pek çok özelliğe sahip. 7/24 kalp atış hızınızı izleyen bileklik, bu ritmin bozulması durumunda size uyarıda bulunmayı ihmal etmiyor. Kalp atış hızınız güvenli seviyelerin altına düştüğünde ya da üzerine çıktığında anında haberdar olabiliyorsunuz.

Uyku takibi de bu cihazın beğendiğim özelliklerinden sadece biri. TruSleep 2.0 teknolojisini kullanan Huawei Band 6, uyku analizi yapıyor ve gece uykunuzun ne kadar bölündüğünü, kaç saat uyuduğunuzu öğrenebiliyorsunuz. Uyku kalitenizi puanlamayı da ihmal etmeyen Huawei Band 6, daha iyi bir uyku için size önerilerde de bulunuyor.

Açıkçası her sabah kalktığımda ne kadar uyumuşum diye hızlıca ekrana bakıyorum. Bunu istersem Huawei Band 6 ekranından yapabildiğim gibi, daha detaylı bilgiler için Huawei Sağlık uygulamasını kullanabilirsiniz.

STRES SEVİYENİZİ DE ÖLÇMEYİ İHMAL ETMİYOR

Huawei’nin bu yeni nesil akıllı bilekliği, stres seviyenizi de ölçüyor. Anlık olarak stres izleme yapabilen Huawei Band 6, stres giderme egzersizleriyle size rehberlik ediyor. Bu ürünün aynı zamanda adet döngüsü takibini yapabildiğini de belirtelim.



Bu cihaz hem sağlık hem de spor asistanı olarak iş görüyor. 11 profesyonel ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu ile hayli zengin bir çeşitliliğe sahip olan Huawei Band 6, otomatik hareket tanıma özelliği ile de yürüyüşe başladığınızda herhangi bir şey yapmadan antrenmana başlamanızı sağlıyor. Antrenman verilerinizi 6 antrenman modunda kaydetmek için otomatik olarak açılıyor.

KİŞİSEL KOÇUNUZ GİBİ HEP YANI BAŞINIZDA

Huawei Band 6’yı kişisel koçunuz her zaman yanınızdaymış gibi de kullanabilirsiniz. Huawei tarafından geliştirilen Huawei TruSport, profesyonel egzersiz algoritmasını kullanarak egzersiz yetenekleriyle ilgili bilimsel değerlendirme ve öneriler sunuyor.

Bildirimlerden haberdar olmama şansınız da bu ürün sayesinde yok. Bileğinizde olduğu sürece, gelen SMS ve WhatsApp mesajlarını hızlıca görüntüleyebilirken, arama aldığınızda da telefonun sesini duymasanız bile Huawei Band 6 ile çağrıları kaçırma ihtimaliniz ortadan kalkar.

Huawei Band 6 ile sadece mesaj ve bildirimleri görmekten çok daha fazlasını da yapabiliyoruz. Hava durumu uygulamasına kolayca erişebilirken, müzik kontrolü de bu bileklik üzerinden mümkün. Böylece her seferinde telefonunuzu eline almak yerine, bileklik üzerinden şarkıları değiştirebiliyor, sesi kısıp artırabiliyoruz.

Telefonunuzun yerini unuttuğunuzda ise Telefonumu Bul özelliğini kullanarak yerini kolayca bulabilirsiniz.



SUYA DAYANIKLI

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve suya karşı dayanıklı bir yapıda olan (5 ATM) Huawei Band 6, bu açıdan da önemli bir avantaj sağlıyor. 5 atmosfer basınca kadar dayanıklı olması, bu bilekliği sadece havuzda veya açık suda yüzme antrenmanları için elverişli hâle getirmiyor. Aynı zamanda dalış yaptığınızda da Band 6, hiçbir şey olmadan bileğinizde çalışmayı sürdürecek.

Huawei Band 6, kayış haricinde sadece 18 gram ağırlığa sahip.

Ve geldik Huawei Band 6’nın en vurucu özelliğine… Tüm bu özellikleri tek çatı altında toplayan bu kullanışlı akıllı bilekliğin fiyatı 549 TL.

Akıllı saatleri pahalı buluyor ve bu özelliklerden yararlanabileceğiniz daha uygun fiyatlı bir cihaz arıyorsanız Huawei Band 6, tam da size göre bir ürün. Bu akıllı bilekliği Huawei telefonların yanı sıra diğer Android ve iOS cihazlarla da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Huawei Band 6 teknik özellikleri

Ekran: 1.47 inç, 194 x 358 piksel AMOLED

Ağırlık: Yaklaşık 18 gr (kayış olmadan)

GPS: Yok Sensörler: 6 eksenli IMU sensörü (İvmeölçer sensörü), Jiroskop

Batarya: 180 mAh

Bağlantı: 2.4 GHz, Bluetooth 5.0

Şarj bağlantısı: Manyetik