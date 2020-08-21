Huawei Band 4 Pro: Öne çıkan özellikleri ve fiyatı

İç mekan koşusundan küreğe kadar 11 farklı ana spor dalını destekleyen Band 4 Pro, entegre GPS modülü sayesinde kullanıcının spor bilgilerini bir akıllı telefona bağlanmaya ihtiyaç duymadan da kaydedebiliyor. 0,95 inçlik AMOLED ekran her koşulda rahatça okunabilirken, sadece 25 gram ağırlıkta olan HUAWEI Band 4 Pro, yapılan spor çeşidine ve süresine bağlı olarak, kullanıcılarına 5 ile 12 gün arasında pil süresi sunuyor.

Geliştirilen nabız takip özelliği ile buna bağlı tüm ölçüm işlevleri de iyileştirildi (Nabız takibi, uyku izleme, SpO2 ölçme). Ayrıca akıllı alarm ile kullanıcısının uzun hareketsizlik sürelerini belirleyerek bu durumlarda uyarıyor. Böylece kullanıcılar, kendi belirledikleri veya yapay zekanın otomatik olarak belirlediği sağlık kriterlerinin dışına çıktıklarında (örneğin anormal nabız ritmi) durumu hemen farkediyor ve kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

TruSeen 3.5 ile desteklenen Huawei Band 4 Pro, iyi bir egzersiz ve antrenman için kalp atış hızı bölgesini ve egzersiz sınıfını gerçek zamanlı ve kullanıcıya özel olarak egzersiz sırasında hemen ayarlıyor. Kalp atış hızı izleme, dış mekan / iç mekan koşusu, dış mekan / iç mekan yürüyüşü, dış mekan / iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor.

Kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekleyen Huawei Band 4 Pro ile kullanıcılar, bir dakika içinde SpO2 seviyelerini test edebiliyor ve vücut durumlarını değerlendirebiliyorlar. Böylece spor yaparken ya da günlük hayatlarında solunum sistemlerinde oluşabilecek bir sorundan haberdar olabiliyorlar.

Ürün, Bluetooth üzerinden müzik çalma, sosyal medya uygulamaları, SMS ve telefon çağrılarından gelen mesaj ve hatırlatmaları gösterme, telefonun yerini bulma ve telefon kamerasını uzaktan kontrol etme gibi özellikler sunuyor.

Kullanıcılar, her Android cihaza kurulabilen online uygulama mağazası AppGallery’den Huawei Health uygulamasını indirebiliyor.

Zencefil Kırmızısı, Pembe Altın ve Grafit Siyahı renk seçenekleri bulunan Huawei Band 4 Pro, 499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuluyor.



