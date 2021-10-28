Huawei, Avrupa bölgesindeki inovasyon odaklı çalışmalarını duyurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
İstenmeyen adam olan Burak Yılmazdan flaş hamle Başkan da gördüİstenmeyen adam olan Burak Yılmaz'dan flaş hamle! 'Başkan da gördü'#Burak Yılmaz
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Türkiye, Şebneme ağladı Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıtTürkiye, Şebnem'e ağladı! Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıt#Şebnem Şirin
Bakan Akar’dan muhalefete tezkere yanıtı: Arkasında bir şey aramaya gerek yok Bakan Akar’dan muhalefete tezkere yanıtı: Arkasında bir şey aramaya gerek yok#Milli Savunma Bakanı
Bakan Çavuşoğlundan CNN TÜRKte flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyorBakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Bu kez İngiliz şirketler... Uzun vadeli planlama yapılması gereken bir ülke Türkiyeye talep yağıyorBu kez İngiliz şirketler... "Uzun vadeli planlama yapılması gereken bir ülke" Türkiye'ye talep yağıyor#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Genç kızın hayatını kâbusa çevirdi: KorkuyorumGenç kızın hayatını kâbusa çevirdi: 'Korkuyorum'#İzmir
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Onca servete sahip ama Angelina Jolie çocuklarını eski giysilerle büyütüyorOnca servete sahip ama Angelina Jolie çocuklarını eski giysilerle büyütüyor#Angelina Jolie
Lisede büyük skandal... Görüntüler infial yarattıLisede büyük skandal... Görüntüler infial yarattı!#ABD
Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü...Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü... #Will Smith
En değerli zafer Türkiyede başlayan form grafiği devam ediyorEn değerli zafer! 'Türkiye'de başlayan form grafiği devam ediyor'#Formula 1
HABERLERTeknoloji Haberleri

Huawei, Avrupa bölgesindeki inovasyon odaklı çalışmalarını duyurdu

#Huawei#Teknoloji#5G
Huawei, Avrupa bölgesindeki inovasyon odaklı çalışmalarını duyurdu

Huawei, 27 Ekim’de Viyana’da düzenlenen, Avrupa için sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun ele alındığı “Huawei Avrupa İnovasyon Günü” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Haberin Devamı

Huawei’in her yıl düzenlenen önemli etkinliklerinden biri olan “Avrupa İnovasyon Günü” bu yıl Viyana'da gerçekleştirildi. Etkinlikte; çevrenin teknolojiyle korunması, dijital ekonomideki yenilikler ve genç yeteneklerin eğitimi, sürdürülebilirlik ekseninde ele alınan konu başlıklarıydı. “Sürdürülebilir bir Avrupa için İnovasyon” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, BT endüstrisi temsilcileri, akademik kurumlar, medya kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.   

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, etkinliğin açılış konuşmasında, “Huawei'in Avusturya'ya yenilikçilik ve yeşil çözümler konusunda daha fazla katkı yapmasını umuyorum. Barışçıl, başarılı ve güzel bir Avusturya ve Avrupa için birlikte çaba gösterelim” dedi. 

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Chen ise açılış konuşmasında Huawei’in böylesine önemli bir etkinliğe en sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Chen; “Avrupa ile dostluğumuz ve iyi ilişkilerimiz 20 yıldır devam ediyor. Bu birliktelik artık ulusal sınırları aştı ve birlikte mücadele ettiğimiz her dönemde güçlenerek, aramızda özel bir bağ oluşturdu. Bu süre boyunca kendimizi “Avrupa'da, Avrupa için” var olmaya ve tüm güçlü yönlerimizle Avrupa’ya katkıda bulunmaya   adadık. Huawei, gelecekte de Avrupa'da dijital ekosistemin en önemli paydaşlarından biri olacaktır. İş ortaklarımızla birlikte çevreci teknolojiler alanında çalışırken, daha sürdürülebilir bir Avrupa için inovasyon odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

Haberin Devamı

Doğa ve çevre için teknoloji 

Huawei, Avrupa İnovasyon Günü’nde; eğitim, ekoloji, sağlık ve gelişim alanlarını kapsayan küresel gelişim programı TECH4ALL’ın güncel proje ve faaliyetlerini de paylaştı. Atıl durumundaki akıllı telefonları ve yapay zeka teknolojisini kullanarak Amazon  yağmur ormanlarındaki hareketleri gözleyen “Rainforest Connection” da dahil olmak üzere birçok TECH4ALL girişimi katılımcılarla paylaşıldı. Huawei ayrıca, Viyana Üniversitesi ile Neusiedl Gölü'ndeki bir araştırma projesi için iş birliğine gitti. Yine TECH4ALL girişimi kapsamında, “Guardian” olarak adlandırılan proje, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini araştırmak ve yeni çevre koruma önlemleri geliştirmek için Huawei'in akıllı yazılım sistemlerini kullanacak. 

Dijital bir Avrupa için 5G odaklı yenilikler 

Haberin Devamı

Son 20 yılda Avrupa pazarında dijitalleşmenin önemli bir destekçisi olan Huawei, etkinlikte farklı sektörlerde destek verdiği dijitalleştirme çalışmalarını paylaştı. Viyana'daki hastanelerde kullanılmak üzere 5G bağlantısı ile çalışan robotlar, insansız hava araçları ve 5G teknolojisi desteğiyle hayata geçecek Linz Akıllı Tarım Projesi ve Macaristan'da yer alan Avrupa'nın ilk tam bağlantılı akıllı limanı bu projelerden bazılarıydı. 

Genç yeteneklerin eğitimine 35 milyon avro yatırım 

Etkinlikte söz alan Huawei Orta ve Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa Bölge Başkanı Phillip Gan, şirketin Avrupa özelindeki eğitim yatırımlarına vurgu yaptı. Dijital Avrupa'nın vasıflı iş gücüne sahip olması gerektiğinin altını çizen Gan, “Şirketler ve üniversiteler arasındaki işbirliği, bu iş gücünü elde etmek için son derece önemli. Bu tür işbirlikleri bilimin ve teknolojinin ilerlemesine fayda sağlarken sektörlerin gelişimini de destekler. Huawei, son 10 yılda Gelecek için Tohumlar gibi eğitim programları aracılığıyla Avrupa'da 30.000'den fazla BT profesyonelinin eğitimine katkı sağladı. Önümüzdeki 5 yıl içinde genç yeteneklerin eğitimi için yaklaşık 35 milyon Avro yatırım yapacağız. Bu program 500.000 kişiye fayda sağlayacak” dedi. 

Haberin Devamı

Huawei ayrıca Gelecek için Tohumlar burs programını da açıkladı. Şirket, program çerçevesinde 2,5 milyon Avro yatırım yapmayı taahhüt etti. Huawei Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Radosław Kędzia, Huawei’in Gelecek için Tohumlar projesi kapsamında Avrupa'nın en iyi üniversiteleriyle işbirliğine gideceklerini söyledi. 

Huawei Mobil Servisleri inovasyonla gelişiyor 

Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosistemi, son birkaç ayda dünyanın en büyük üçüncü mobil ekosistemi haline geldi ve 5,1 milyon uygulama geliştiricinin dünya çapında 730 milyondan fazla aktif kullanıcıyla bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Huawei Mobil Servisleri Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Jaime Gonzalo, etkinlik çerçevesinde, Huawei'in genç geliştiricilere sunduğu yeni destek programını paylaştı. Gonzalo, 2021 yılının 3. çeyreğinin sonunda AppGallery'de yıllık bazda %81 oranında artışla, 173.000'den fazla HMS tabanlı uygulamanın yer aldığını söyledi. 

Haberin Devamı

Akıllı ve yenilikçi dijital deneyimlerle birlikte dijital zekanın geleceğini keşfetmek için 200'den fazla ülke ve bölgeden 4.000 ekip arasında yoğun bir rekabete sahne olan  Huawei HMS Uygulamaları İnovasyon Yarışması'nın kazananları da Avrupa İnovasyon Günü’nde açıklandı. Finale kalan 600 takım, kadınları teknoloji alanında desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan, “HMS Teknoloji Kadınları Ödülü” kategorisi için de yarıştı.” 

Huawei Avrupa İnovasyon Günü etkinliği, bu yıl ilk kez 5G bağlantısıyla canlı yayınlandı. Etkinlik alanında ayrıca, katılımcıların akıllı madencilik çözümleri ve artırılmış gerçeklik oyunları gibi 5G uygulamalarını deneyimleyebileceği bir demo aracı da yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Huawei#Teknoloji#5G

BAKMADAN GEÇME!

İngiltereden kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalının ödeyeceği rakam

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Zeynep Demirelden Volkan Demirele doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...

Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu