Huawei artık Samsung'tan daha çok telefon satıyor

Counterpoint Research'ün yayınladığı son rapor, yeni bir dönemin habercisi gibi. Yılların çok satan telefon markası Samsung, Huawei'nin gerisinde kaldı ve dünyanın en büyük telefon üreticisi konumunu kaybetti.

Yayınlanan raporda Nisan ayı baz alındı ve Huawei'nin yüzde 19'luk pazar payıyla Samsung'u geride bıraktığı, Samsung'un ise yüzde 17'lik pazar payına sahip olduğu görüldü. Peki Samsung, Huawei'nin arkasında neden kaldı?

Elbette Huawei'nin uzun yıllardır kullanıcı kitlesini artırdığı ve Samsung'un arkasından yavaş yavaş geldiği biliniyor. Ancak özellikle de Hindistan, Avrupa ve ABD pazarında pek çok mağazasını kapalı tutan şirketin satışlarının ciddi seviyede düştüğü, bu tablonun Huawei'ye yaradığı ifade ediliyor. Zira Huawei'nin en büyük pazarı olan Çin'de mağazaların hemen hepsi açık durumda ve satışlar tüm hızıyla sürüyor.



