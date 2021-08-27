Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Ödül Töreni Ankara’da gerçekleştirildi

BTK işbirliğiyle 26 Mayıs'ta başlayan “Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu”, 25 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li’nin katıldığı törende dereceye giren maratoncular ödüllendirildi.

Ahmet Yasir Akbal, Ömer Faruk Öztürk, Seyit Ahmet Öztürk, Hasan Sarı ve Muhammed Mücahit Nas “Yapay Zeka” kategorisinde ilk beşe giren yetenekli yazılımcılar olurken; Cihan Ürtekin, Muhammet Eren Taşdemir, Bilal Emir Günay, Kerem İnceçam ve Mustafa Kibar ise “Huawei Mobil Servisleri” kategorisinde ipi göğüsleyen maratoncular arasında yer aldı.

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu'na toplam 2.368 aday başvurdu. Çeşitli üniversitelerin mühendislik ve fen fakültelerinden yarışmaya katılan adaylar, BTK Akademi eğitim portalı üzerinden, Huawei Mobil Servisleri kategorisinde 25 saat, Yapay Zeka kategorisinde ise 30 saatten fazla süren eğitimleri tamamladı. İkinci aşamada Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Yetenek Mülakat Sistemi üzerinden yapılan yeterlik sınavını başarıyla geçen adaylar, final etabına geçmeye hak kazandı. Finalistler, son etapta projelerini 48 saat içinde kodlamayı tamamlayarak, tanınan bir haftalık süre içinde jüri üyelerine sundu.

Her iki kategoride de dereceye giren 10 finalist, Huawei Matebook X bilgisayar ödülünün sahibi oldu. Dereceye giremeyen ancak maratonu tamamlayan finalistler ise Huawei Watch Fit akıllı saat kazandı.

Dr. Ömer Fatih Sayan: Amacımız, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve bizi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, açılış konuşmasında; “Amacımız, Huawei gibi şirketlerle bu işbirliklerini gerçekleştirerek, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve bizi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek. Aynı zamanda Kodlama Maratonu’na yönelik yoğun ilgiden de büyük memnuniyet duyuyorum. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında herkes için önemli bir fırsatlar ve güçlü bir potansiyel var. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Huawei yöneticileri, BTK Akademi eğitmenleri ve jüri üyeleri ile katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana göre bu yarışmayı sadece dereceye giren genç kardeşlerimiz kazanmadı, bu harika deneyimi yaşayan her arkadaşımız maratonu kazanmıştır. Maratona katılım sağlayan herkesi kutluyor ve dijital dünyaya değer katacaklarına ve daha iyi uygulamaların önünü açacaklarına dair inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Ömer Abdullah Karagözoğlu: Kodlama Maratonu gençlerimiz için fırsat niteliğinde

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yapay zeka, günümüzün en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Ülkemizde güçlü bir girişimcilik eko sistemi oluşturmanın ön koşulu, gençlerimize fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların oluşturulması. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Kodlama Maratonu da gençlerimizin kendilerini göstermelerine fırsat vermesi açısından güzel ve önemli bir örnek. Bu etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Huawei yöneticilerine, BTK Akademi eğitmenlerine, jüri üyelerine ve katkı sağlayan herkese emekleri için teşekkür ediyorum.”

Jing Li: 850’den fazla Türk mühendis gururumuz oldu

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, törendeki konuşmasında şunları söyledi; “Türkiye bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için kurulduğumuz 2002 yılında beri var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devleti’nin güveni ve desteği ile Türkiye Ar-Ge merkezimizi 2009 yılından itibaren İstanbul'da kurduk. Bugün, Türkiye Ar-Ge merkezimiz, Huawei'in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi. 850'den fazla Türk mühendis hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlar için geliştirdikleri çözümlerle gururumuz oldu. Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, bilişim alanındaki yetenekleri geliştirme konusundaki sürekli çabamızın son örneğidir. Dileğim tüm katılımcıların gelecekte önlerine çıkan her zorluğun üstesinden gelmeleridir. “