Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu başlıyor

‘Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’ ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlanıyor. Üç etapta tamamlanacak maratonda adaylar ilk aşamada 26 Mayıs’tan itibaren, BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuruda bulunacaklar. Adaylar bu aşamada, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Mobil Servisleri (HMS)’ kategorilerden birini seçecekler.

26 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında, adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrimiçi ön eğitimi BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları bekleniyor. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; ‘Bilgi Teknolojilerine Giriş’, ‘Python ile Makine Öğrenmesi’, ‘Doğal Dil İşlemeye Giriş’. HMS (Huawei Mobil Servisleri) alanındaki eğitimler ise `Bilgi Teknolojilerine Giriş`, `JAVA ile Programlamaya Giriş` ve `Huawei Mobil Servisleri` konularından oluşuyor.

İkinci aşamada ise adaylar 20 Hazirana kadar Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme sınavına girecek. Sınavı geçip maratona hak kazanan adaylar, 21 Haziran'da açıklanacak. Son aşamada, 25 – 28 Haziran tarihlerinde, adayların kendilerine verilen kategorideki projelerini 48 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor. Jüri sunulan projeleri 5 Temmuz'a kadar değerlendirecek. En yüksek dereceyi alan ilk 10 projenin sahibi, düzenlenecek ödül töreni ile ödüllerine kavuşacak. Yarışmanın ödülü Huawei MateBook X dizüstü bilgisayar olarak belirlendi.



BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş “Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu” etkinliğini şu sözlerle değerlendirdi; “BTK Akademi olarak geçtiğimiz 1 sene içerisinde Bilgi Teknolojileri alanında 82.533 saat, 166 adet çevrimiçi eğitimi Türk halkının hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Eğitimlerimizin hepsi alanında profesyonel kişiler tarafından yüksek kalitede içerik olacak şekilde hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes BTK akademiden kariyer yolunu belirleyerek ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabiliyorlar. Huawei Türkiye işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu maratonu yazılım geliştiriciler için iyi bir fırsat olarak görüyor ve eğitimlerini tamamlayan adayları maratona başvurmaya davet ediyorum. Şimdiden çok heyecanlı ve güzel geçeceğinden emin olduğum Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonun tüm katılımcılar ve ülkemiz bilişim ekosistemi için hayırlı olmasını diliyorum.”

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo da maratonun sağlayacağı faydaya vurgu yaparak; “BTK işbirliğiyle bir etkinliği daha hayata geçirmekten son derece mutluyuz. Bu değerli maratonu, vizyonumuzun bir parçası olan BT eko-sistemine katkıda bulunma işlevi açısından da önemli görüyoruz. Konunun yarışma boyutu kadar, bu süreçteki yapay zeka ve HMS eğitimlerinin BTK akademi tarafından verilmesi de çok önemli. Hızla değişen bilişim dünyasında rekabette bir adım önde olmanın yolu, en güncel eğitimleri almaktan geçiyor. Programı destekleyen BTK’ya teşekkür ediyoruz. Maratonun yazılım geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyor ve tüm adaylara içtenlikle başarılar diliyorum” dedi.