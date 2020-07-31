Huawei AppGallery 700 milyon kullanıcıya ulaştı

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşlarının bir sonucu olarak Google servislerinin Huawei cihazlardan kaldırılması ile birlikte şirket, AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri'ne ağırlık vermeye başladı. Genel olarak şirketin Google'sız işinin zor olduğu dile getirilse de, Huawei AppGallery ekosistemini hızla geliştiriyor ve pek çok popüler uygulama, AppGallery'e dahil oldu bile.

Bu durumun farkında olan kullanıcılar da App Gallery kullanmaya başlarken, toplamda kullanıcı sayısı 700 milyonu geçti. Elbette bu rakamın çok büyük bir kısmı Çin'deki kullanıcılardan oluşuyor. Ancak Avrupa'da da toplamda 73 milyonu aşkın App Gallery kullanıcısı bulunuyor. Son bir yılı baz aldığımızda Avrupa'da yüzde 62 oranında büyüyen AppGallery'nin Google servislerinin ardından boş durmadığı, AppGallery için gösterdiği çabanın meyvesini aldığı görülüyor.



Mağazanın büyümesi, yazılım geliştiricilerin de bu platforma olan ilgisini artırıyor. Öyle ki 1.6 milyona yakın geliştirici, Huawei servislerine destek oluyor. Geçen yılki rakamın 910 bin olduğu düşünüldüğünde rakamın neredeyse iki kat arttığı dikkat çekiyor.

Optimize edilen uygulamaların sayısında da önemli bir artış var. Şubat ayında 26 bin olan bu rakam şu an 81 bini aşmış durumda. Türkiye özelinde de AppGallery'e pek çok uygulama geldi. Sahibinden ve Ziraat Bankası, platforma eklenen son uygulamalar oldu.

WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi uygulamaları doğrudan bu şirketlerin internet sitesinden indirebilme şansınız bulunuyor.



