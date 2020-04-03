Huawei, Akıllı Veri Merkezi Hizmet Çözümü’nü duyurdu

Huawei’nin yeni nesil teknolojileri, dijital dönüşüme öncülük etmeye devam ediyor. AI, IoT ve 5G’nin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla finans, kamu, üretim ve medya gibi çeşitli sektörler dijitalleşmede bir adım öne çıkıyor. Bu süreçte bir işletmenin beyni sayılan ‘veri merkezleri’ kritik önem taşıyor. Shenzhen’de düzenlenen Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı’nda konuşan Huawei Kurumsal BG Kurumsal Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, büyük veri merkezlerinin geleceğin odak noktası ve aynı zamanda zorluğu olacağını belirterek büyük veri merkezlerinin beş özelliğini; kaynakların uyumluluğu, yüksek güç verimliliği, iş sürekliliği, teknolojik yenilik ve zeka olarak sıraladı.



Konferansta, Huawei’nin müşterilerine sunduğu veri merkezi hizmetleri dört başlıkta toplandı.



Danışmanlık ve Tasarım hizmeti: Müşterilerin iş stratejilerini gözden geçirmelerine, veri merkezi yatırımlarını değerlendirmelerine ve endüstri standartlarına göre iş ile BT stratejileri geliştirmelerine destek veriliyor.



Entegrasyon uygulama hizmeti: Veri merkezi inşa çözümlerini önceden test edip doğrulama olanağı. Bu özellik, saha inşa süresinde yüzde 50'lik bir potansiyel düşüş sağlayarak entegrasyon uygulamasının gerçekleştirilmesini kolaylaştırıyor.



Akıllı İşletme ve Bakım hizmeti: Otomatik izleme ve AI özellikli hata tahmini. Bu platformu kullanarak servis personeli, O&M verimliliğini yüzde 20 artırabiliyor.



Operasyon destek servisi: Müşterilerin izleme, tahmin, uyarı, koordinasyon, karar verme ve komut özellikleri dahil, veri merkezlerini kullanmalarına yardımcı olacak operasyon destek servisi. Bu hizmet sayesinde müşteriler, tekrarlanan yatırım ve inşaat maliyetlerini %20 oranında azaltabiliyor ve veri paylaşım verimliliğini fazlasıyla artırıyor.



Ayrıca Hank Stokbroekx yaptığı konuşmada Huawei tarafından sağlanan yüksek kaliteli Akıllı Veri Merkezi Hizmet Çözümü’nün hem çevreci hem de akıllı olduğunu vurguladı. Stokbroekx; “Çevreci çünkü hem modüler veri merkezi çözümü hem de L1-L3 kaynak yakınsama özellikleri sayesinde, kaplanan fiziksel alan büyük ölçüde azalıyor. Dahili enerji tasarrufu sağlayan AI algoritması, PUE'yi 1.2'ye indirerek endüstri lideri bir seviyeye ulaşıyor. Aynı zamanda akıllı çünkü 3D modelleme ve Kontrol Akış Şeması (CFD) yazılımı veri merkezi yapısını simüle etmeye yardımcı oluyor.



Akıllı IDC, hızlı bir şekilde sistem bilgilerini topluyor ve tek tıklamayla raporlar oluşturuyor. Bu sayede planlama ve tasarım için de doğru girdiler sağlıyor. I-Migrator tek noktadan çözüm üretme ve teknik yönetim hizmetleri sunarak veri merkezi operasyon risklerini büyük ölçüde azaltıyor” şeklinde konuştu.



Huawei, büyük bir küresel hizmet güvence sistemi kurarak veri merkezi inşasında kapsamlı deneyimler biriktirdi. Huawei 2019'a kadar dünya çapında 500'den fazla sektör uzmanı ve 4200+ ortakla birlikte çalışarak küresel işletmelerin toplam 2,4 milyon metrekareden fazla bir alanda 1000'den fazla veri merkezi oluşturmalarına yardımcı oldu.