Huawei, akıllı şarj modu ile bataryaları koruyacak

Huawei, dün yeni amiral telefonları Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus ve akıllı saati Huawei Watch GT 2e'yi dünyaya duyurdu. Yeni teknolojilerini gözler önüne seren şirketin pek konuşulmayan bir diğer sürprizi ise akıllı şarj modu oldu. Şirket, etkinlikte bu özellikten bahsetmese de, şirketten gelen bilgilere göre telefonların bataryasını uzun vadede korumak adına bu özel mod geliştirildi.

Huawei'nin bu teknolojiyi geliştirmesi elbette boşa değil. Cihazlarını genel olarak gece şarja bırakan ve bu sebeple aşırı şarj yüklenmesine sebep olan kullanıcılar, yanlış şarj etme alışkanlıklarının da etkisiyle batarya ömürlerini kısaltıyor. Pil sağlığında yaşanan bu düşüş, beraberinde performans kaybını da getirdiğinden telefonunuzdan ilk günkü verimi alamıyorsunuz.

Şirket mühendislerince geliştirilen akıllı şarj modu ise makine öğrenmesinden de faydalanarak cihazın şarj edilme alışkanlıklarını öğreniyor ve sonrasında pilin doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine ulaştığında elektrik akımını düşürüp şarj hızını iyiden iyiye yavaşlatıyor. Siz telefonu aldığınızda ise telefonunuz yüzde 100 şarj seviyesine ulaşmış oluyor. Yani bu vakti cihaz, en iyi şekilde değerlendirip bataryaya az yük bindiriyor.

Akıllı şarj modu özelliği sayesinde bataryanın yıpranma süreci yavaşlarken, kullanıcılar bu özelliği Huawei ve Honor'un seçili cihazlarında kullanabiliyor. Huawei Mate 30 ve Honor V30 serisi telefonlarda bu özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar > Pil > Diğer Pil Ayarları > Akıllı Şarj Modu yolunu izlemek yeterli.



