Huawei Ads, Avrupa'daki reklam verenler ve ajanslarla anlaştı

Huawei, yeni Huawei Ads platformunu test etmek isteyen ajanslar ve uygulama yayıncıları için reklam deneme kredisi ve geri ödemeleri içeren yeni bir teşvik programıyla Avrupa'da reklamcılık girişimlerini genişlettiğini duyurdu.

Huawei Ads, Huawei cihazları için özel olarak tasarlanmış bir gerçek zamanlı pazarlama platformu. Huawei cihazlarının temel algoritma ve mimarisinin entegre edildiği platform, 700 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısına sahip küresel bir kitleye benzersiz ve değer odaklı olarak ulaşmayı sağlıyor. Avrupa'daki medya ajanslarına ve uygulama yayıncılarına açılan platformun beta sürümü artık reklam verenlere programatik teknolojiyi kullanarak reklam gösterimleri için teklif verme olanağı sağlıyor. Platform ayrıca, geliştiricilerin Huawei Ads kitini entegre etmelerine ve uygulamalarından ek gelir elde etmelerine olanak tanıyan Huawei Ads yayıncı servisini de içeriyor.

Huawei Ads iş birliği programı, doğrudan reklam verenler ve sertifikalı ajanslar için bazı erken dönem teşvikleri içeriyor:

* Deneme programına hak kazanan doğrudan reklam verenlere sunulan ücretsiz reklam kredisi

* Sertifikalı ajanslar için medya harcamalarında geri ödemeler

* Kurulum ve katılım süreci boyunca özel destek

* Kampanya oluşturma ve optimizasyon konusunda uzman tavsiyesi

* Sertifikalı iş ortakları için test aşamasındaki yeni beta ürünlere erişim

* Sertifikalı ortaklar için ek koçluk ve eğitim seansları



Huawei Ads, uygulama yayıncılarının ve ajanslarının 2021'de yeni mobil kitlelere ulaşmasına ve yeni büyüme fırsatlarını test etmesine yardımcı olmanın önemli bir yolu. Kalabalık bir uygulama pazarında, Huawei Ads platformu, sofistike akıllı telefon kullanıcılarına uygun fiyatlarla ulaşmak için benzersiz ve güçlü yollar sunuyor. Reklam verenlere, Huawei Assistant'ı kullanan Huawei cihazlarındaki doğrudan gösterimler, AppGallery'deki yüksek etkileşimli gösterimler ve HUAWEI uygulamaları ve binlerce üçüncü taraf uygulamaları ile Petal Search üzerinden erişilebilen çoklu trafik kaynakları arasından seçim yapabilecekleri çok sayıda yenilikçi reklam seçeneği sunuluyor. Yeni iş birliği programına yeni ajansların ve reklam verenlerin katılımı beklenirken, reklam verenlere hedef kitlelelerine ulaşmaları ve 2021’de iş hedeflerine ulaşmaları için fırsat olduğu düşünülüyor.

Platformun sunduğu ek avantajlar şunları içeriyor:

* Hassas Hedefleme: 700 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla Huawei Ads, reklam verenlere yüksek değerli Huawei cihaz kullanıcılarına ulaşmanın en iyi yolunu sunuyor.

* Güçlü Gösterimler: Huawei Ads platformu, reklam verenlere Huawei ekosisteminde yer alan Huawei cihazlarındaki doğrudan gösterimler, AppGallery'deki özel gösterimler aynı zamanda Petal Search’de yeni arama reklamları ile HUAWEI ve binlerce üçüncü taraf uygulamasında reklam gösterimleri arasından seçim yapma olanağı sağlıyor.

* Performans odaklı sonuçlar: Akıllı Teklif ve Akıllı Banner gibi araçlar, tek tıklamayla kurulum bağlantılarıyla birlikte, reklam verenlere yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmak için artırılmış kontroller ve üretim becerileri sağlıyor.