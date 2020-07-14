Huawei, 2020’nin ilk yarısında 68 milyar dolar gelir elde etti

Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi ile Huawei Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla; 22,5 milyar dolar (159,6 milyar yuan), 5,13 milyar dolar (36,3 milyar yuan) ve 31,9 milyar dolar (255,8 milyar yuan) gelir elde etti.

Tüm dünyada COVID-19 salgınının etkileri önemli ölçüde hissedilirken, bilgi ve iletişim teknolojileri virüsle mücadele için önemli bir değer olmakla beraber ekonomik iyileşme için de kilit bir teknoloji haline geldi. Şirket, ağ operasyonlarını sürdürme, dijital dönüşümü hızlandırma, yerel salgınları önleme ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için sektörün tüm bileşenleriyle çalışıyor.

Huawei'den yapılan açıklamada müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar söz konusu olduğunda, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağının altını çizdi.