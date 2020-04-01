Huawei 2019’da gelirini yüzde 19,1 artırdı

Şirketin operasyon kaynaklı nakit akışı ise yıllık %22,4 oranındaki artışla 13,1 milyar doları aştı. Huawei, uzun vadeli ve sürdürülebilir araştırma yatırımlarının bir parçası olarak 2019 gelirinin %15,5'ini (131,7 milyar Yuan, yaklaşık 19 milyar dolar) Ar-Ge'ye yatırdı. Şirketin son 10 yıl içindeki toplam Ar-Ge yatırımının ise 84 milyar dolardan fazla olduğu belirtildi.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yıl boyunca sevkiyatı gerçekleştirilen toplam 240 milyon adet akıllı telefonla büyümesini sürdürdü. Şirket; PC, tablet, giyilebilir teknoloji ve akıllı ekranların da dahil olduğu ürün gruplarını yapay zeka teknolojileri ile geliştirdi. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu’nun 2019'da elde ettiği satış geliri yıllık %34’lük artışla 66,9 milyar dolara ulaştı.

GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi, 2019 yılında 5G ağlarının ticari olarak kullanılmasına öncülük etti. Şirket, 5G’nin ticari olarak benimsenmesi ve bu alanda yenilikçiliği teşvik etmek üzere dünya çapında iş ortakları ile birlikte, 5G geliştirme merkezlerini hayata geçirdi. Huawei'nin bu alandaki önemli yatırımlarından olan ve 50'den fazla ülkede kullanılan RuralStar baz istasyonu çözümleri, uzak bölgelerdeki kapsama sorunlarını etkin bir şekilde çözüyor. 40 milyondan fazla kişiye mobil internet erişimi sağlayan bu hizmet ve sunulan birçok yenilikle beraber, 2019'da Huawei'nin bu iş biriminden edilen satış geliri, yıllık %3,8’lik artışla 42,5 milyar dolara ulaştı.

Kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi de farklı endüstrilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye devam ediyor. Dünyada 700'den fazla şehir ve 228 Fortune Global 500 şirketi, dijital dönüşüm iş ortağı olarak Huawei'yi seçmiş bulunuyor. Huawei, 2019'da daha akıllı ve bağlantılı bir dünya yaratmak amacıyla Akıllı Hesaplama alanındaki stratejilerini de hayata geçirdi. Huawei bu stratejinin bir parçası olarak, dünyanın en hızlı yapay zeka işlemcisi olan Ascend 910 ve Atlas 900'ü pazara sundu. Şirketin 2019 yılında Enterprise İş Birimi’nden elde ettiği satış geliri yıllık %8,6’lık artışla 12,8 milyar dolara ulaştı.

Huawei 2019 yıllık performans değerlendirme raporunda yer alan tüm veriler, uluslararası bir bağımsız kuruluş olan KPMG tarafından denetlendi.