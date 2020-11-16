Huami Türkiye pazarına giriyor

Xiaomi'nin akıllı saat ve akıllı bileklikleri Huami çatısı altında kullanıcılarla buluşuyor. Dünya genelinde kullanıcılardan büyük ilgi gören Mi Band serisi ile Amazfit cihazlar, şimdi Huami çatısı altında doğrudan kullanıcılarla buluşacak.

Şirketin tepe yöneticisi Murat Sungur Özkan olurken, Huami'nin Türkiye pazarına gelişinin ilerleyen günlerde resmi kanallardan duyurulması planlanıyor.

Amazfit, Türkiye'de de kullanıcıların yakından bildiği bir marka. 2020’nin ilk 6 ayında Hindistan, Endonezya, İtalya ve İspanya pazarında en çok satılan akıllı saat markası olmayı başardı. Tayland pazarında üçüncü, Çin ve Rusya’da dördüncü, Almanya, Fransa, Brezilya ve Polonya pazarında ise en çok satılan beşinci akıllı saat markası olmayı başardı.

Xiaomi markasının alt markası olan Huami, Amazfit ve Mi Bands serisi kapsamında fiziksel satış, servis, kampanya gibi alanlarda sorumlu olacak.



