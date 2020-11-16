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Teknoloji
Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Huami Türkiye pazarına giriyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huami Türkiye pazarına giriyor
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Amazfit ve Mi Band serisi cihazlarıyla tanınan Huami, resmen Türkiye pazarına giriyor. Şirketin ülke müdürlüğü koltuğuna son olarak Meizu'dan sorumlu olan Murat Sungur Özkan getirilirken markanın faaliyetlerini daha da artırması bekleniyor.

Xiaomi'nin akıllı saat ve akıllı bileklikleri Huami çatısı altında kullanıcılarla buluşuyor. Dünya genelinde kullanıcılardan büyük ilgi gören Mi Band serisi ile Amazfit cihazlar, şimdi Huami çatısı altında doğrudan kullanıcılarla buluşacak.

Şirketin tepe yöneticisi Murat Sungur Özkan olurken, Huami'nin Türkiye pazarına gelişinin ilerleyen günlerde resmi kanallardan duyurulması planlanıyor.

Amazfit, Türkiye'de de kullanıcıların yakından bildiği bir marka. 2020’nin ilk 6 ayında Hindistan, Endonezya, İtalya ve İspanya pazarında en çok satılan akıllı saat markası olmayı başardı. Tayland pazarında üçüncü, Çin ve Rusya’da dördüncü, Almanya, Fransa, Brezilya ve Polonya pazarında ise en çok satılan beşinci akıllı saat markası olmayı başardı.

Xiaomi markasının alt markası olan Huami, Amazfit ve Mi Bands serisi kapsamında fiziksel satış, servis, kampanya gibi alanlarda sorumlu olacak.

Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak Almanya merkezli İnternet Değişim Noktası DE-CIX, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Veri trafiğinde saniyede 10 terabit rekorunu kıran şirket, Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak temalı zirvesi için gün sayıyor. Zirvenin ana sponsorlarından biri olan Microsoft ile güçlü bir iş birliğinde olan DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen ile Microsoft Azure & Hibrit Bulut Sistemleri Yöneticisi Cüneyt Batmaz Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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