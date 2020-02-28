HTC Wildfire R70 tanıtıldı! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

HTC, yeni akıllı telefonu HTC Wildfire R70'i tanıttı. Birçok şirketin aksine bir amiral telefon yerine giriş seviyesi telefonla 2020'ye başlayan HTC, bu cihazı ilk etapta Tayland ve Hindistan'da alıcılarıyla buluşturacak. Damla çentikli ekran tasarımına sahip olan HTC Wildfire R70, 6.53 inç'lik ekran büyüklüğüyle geliyor. Helio P23 işlemciden güç alan telefonda 32 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM bulunuyor.



Depolama hafızasını yetersiz bulanlar için ise çözüm var. Kullanıcılar microSD kart desteğine sahip olan HTC Wildfire R70'ı 256 GB'a kadar depolama kapasitesi olarak büyütebiliyor. Cihazın kameralarına geldiğimizde ise arka yüzde üç dikey kamera kurulumu dikkat çekiyor. 16 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü kullanan HTC Wildfire R70'in ön yüzünde ise 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera bulunuyor.



4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefonda hızlı şarj teknolojisine yer verilmemiş olması ise dikkatlerden kaçmıyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan HTC Wildfire R70, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renkte raflardaki yerini alacak ve fiyatının 200 doların altında olacağı konuşuluyor.