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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

HTC Türkiye pazarına geri dönüyor

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HTC Türkiye pazarına geri dönüyor
HTC Desire 20 Pro
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Bir dönem Türkiye pazarında telefonlarıyla kullanıcılara ulaşan HTC, uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına geri dönüyor. Satışa sunulacak ilk HTC telefon modeli de ortaya çıktı.

HTC, telefon pazarının etkin isimlerinden biri olsa da uzun bir süre önce Türkiye pazarından sessiz sedasız çekilmişti. Şirkete yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre HTC, ilerleyen haftalarda Türkiye pazarının kapılarını aralayacak.

HTC'nin Türkiye'de satışa sunacağı telefon modeli ise HTC Desire 20 Pro olacak. İşte telefonun öne çıkan özellikleri:

Gelelim telefonun teknik özelliklerine... HTC Desire 20 Pro, 6,5 inçlik FHD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın 201 gram ağırlığı ve 9,4 mm kalınlığı bulunuyor. Arka tarafta 48 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera mevcut.

Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Telefonun arka kamerası 4K/30fps video çekimlerini destekliyor. Ön tarafta ise 25 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamera bulunuyor. Bu kamera ise 1080p/30 fps video çekimlerini gerçekleştirebiliyor.

Desire 20 Pro, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci kullanıyor. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz, NFC, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi Direct bağlantısını destekliyor. Batarya tarafında ise 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile gelecek. Genel özelliklerine baktığımızda Desire 20 Pro, orta segmente yakışır özellikler barındırıyor. Ülkemizde satılacak olan model oniks siyahı rengi ile satışa çıkacak.

Cihazın fiyatı henüz belli değil.

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