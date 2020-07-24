HP'nin yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü satışa çıkıyor

HP, Valve ve Microsoft’la birlikte çalışarak yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdi. Gelişmiş optiklere, içten dışa takip etme özelliğine, üç boyutlu sese ve mimik teknolojisine sahip olan yeni gözlük, Windows Mixed Reality ve SteamVR platformlarına da sorunsuz bir şekilde entegre olabiliyor.



Ön siparişi verilebilen yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü HP Reverb G2, 5400 TL fiyat etiketiyle 2020’nin sonbaharında satışa çıkacak.



HP Reverb G2’nin önemli özellikleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:



• 114 derecelik alan ve her göze 2K çözünürlük sunan lenslerle gelişmiş bir görüntüleme deneyimi

• Harici sensörler veya Lighthouse olmadan 1,4 kat daha fazla hareket yakalama ve altı serbestlik derecesini devam ettirmek için dört kameralı izleme

• Ses için üç boyutlu ses imkanı sunan yeni hoparlörler

• İyileştirilmiş tuş yerleşimi ve Bluetooth ile önceden bağlanma özelliği gibi kullanımı kolaylaştıran yeni kontrol özellikleri

• Yüz bölgelerinde büyütülen yastıklar ve opsiyonel değiştirilebilir şeritlerle gözlüğün uzun süre kullanılabilmesi

• Takıldığı anda kullanma deneyimi için Windows Mixed Reality desteğine sahip



