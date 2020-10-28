HPE, zorlu bir süreçten geçen işletmelerin imdadına koşuyor

Koronavirüs salgını ile birlikte dijital dönüşüme hızlıca adapte olmaya çalışan kurumlar, oldukça zorlu bir süreçten geçerken, diğer yandan çözümleriyle uzun yıllardır kurumların yanında olan HPE de bu zor günlerde işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. İşletmeler, özellikle bu süreçte bütçe ve harcamalarında kesintiye gitmek durumunda kalırken, küresel çapta etkisi yoğun bir şekilde hissedilen ekonomik durgunluğun yatırımların geleceği için büyük bir sıkıntı olduğu görüldü.

Böyle zamanlarda da işletmelere çözümlerini sunmaya devam eden HPE ise esnek çalışma modellerini uzun bir süredir kendi içinde uygulayan ve bu konuda oldukça deneyimli bir marka. Bu nedenle de bu tip özel dönemlerde şirket; bilgisini, teknolojisini ve geniş kaynaklarını müşterilerinin sorun yaşamaması için kullanmaya başladı.

Tıpkı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de HPE’nin geniş bir mühendislik ağı bulunuyor. Bu mühendisler gerekli hallerde müşterilerin yanına giderek kurulum, bakım ve diğer desteklerini sunarak işletmelerin müşterilerine hizmet vermesine devam etmelerini sağlıyor.

Bu çözümlerin yanı sıra HPE, işletmelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek adına HPE Finansal Hizmetler ve GreenLake bulut servisleriyle işletmelerin yanında duruyor. Bu sayede BT altyapılarının ihtiyaçları herhangi bir gecikme olmaksızın karşılanırken, operasyonların verimliliği de kesintisiz bir şekilde sürüyor ve şirketler için bu çözümler gerçekten de büyük birer fırsat.

MÜŞTERİLERE HPE’DEN 2 MİLYAR DOLAR DESTEK PAKETİ

HPE, pek çok çözümüyle müşterilerinin yanında yer alıyor. Bunlardan biri de HPE Finansal Hizmetler (HPEFS) ismini taşıyor ve HPEFS geçtiğimiz Nisan ayında müşterilerinin COVID-19 krizinden kaynaklanan nakit akışı ve diğer finansal zorluklarını hafifletmek için 2 milyar doların üzerinde finansman desteği sağlayacağını duyurdu. HPE Finansal Hizmetler, ayrıca müşterilerin yeni teknolojileri adapte etmelerine ve belirsiz iklimde karşı karşıya kaldıkları finansal yükleri hafifletmelerine yardımcı olacak Ödeme Yardım Programı başta olmak üzere farklı olanaklar da sunuyor.

Daha da önemlisi bu destek paketinden Türkiye’deki müşteriler de yararlanabiliyor. Bu sayede müşteriler yeni teknoloji finansman ihtiyaçlarını karşılayabilirken, BT altyapılarını yeni sermaye kaynaklarına dönüştürme şansı yakalıyor ve iş sürekliliğini sağlamış oluyor.

İşletmeler için hayat kurtarıcı olan bu destek paketinin ayrıntılarına indiğimizde ise şu tabloyla karşılaşıyoruz: Kurumlar ilk sekiz ay için her ay toplam sözleşme bedelinin sadece yüzde 1'ini ödeyerek 2021 yılına kadar maliyetin yüzde 90'ından fazlasını erteleyebilecek. 2021’den itibaren her ay ödenecek miktar sözleşme bedelinin yaklaşık yüzde 3,3'üne eşit olacak. Program bu zorlu süreçte işletmelerin nefes almasını kolaylaştıracak.

Destek programı kapsamında HPEFS, mevcut BT varlıklarını yeni, yükseltilmiş teknoloji satın almak için uygulanabilecek sermayeye dönüştürerek müşterilerin kendi teknolojilerinden değer elde etmelerine yardımcı oluyor. Bu artan sermaye kaynağı, müşterilere BT harcamaları arasındaki boşluğu kapatma veya işletmelerinin diğer bölümlerini destekleme fırsatı sunuyor. Diğer yandan HPEFS Ödeme Yardım Programına ek olarak, müşterilerin bütçelerini rahatlatmaya yönelik 90 günlük gecikmeli ödeme fırsatı sunuluyor.

Son olarak HPEFS, bu dönemde kapasite zorlanması veya teslimat gecikmeleri yaşayan şirketlere 12 ay boyunca yeni bilgisayarlar kiralayarak yardımcı oluyor.

HPE müşterileri bu yeni finansal programdan yararlanmak için HPEFS'ye doğrudan veya kanal iş ortakları üzerinden başvurabiliyor. Detaylı bilgi için https://www.hpe.com/tr/tr/services/financial-services.html adresini ziyaret edebilirsiniz.





Bu bir ilandır