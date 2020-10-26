HPE, veri merkezlerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyor

Veri merkezi mimarisi söz konusu olduğunda uzun yıllardır geleneksel bir anlayış kurumlara hakimdi. Bu görüşe göre veriler veri depolama altyapılarında saklanır, bu veriler sunucularda işlenir ve bunların arasında da tüm bileşenleri birbirine bağlayan ağ altyapısı bulunurdu. Haliyle tüm bunlar için farklı yatırımlar gerekirken, her birine de farklı ekipler bakar, farklı teknolojiler kullanılarak yönetilirdi.

Ancak HPE, geleceğin veri merkezlerinde hiper bütünleşik mimari anlayışının olacağını düşünüyor ve tüm bu geleneksel anlayışın ortadan kalkacağına inanıyor. Bu kapsamda HPE, kurumların BT altyapılarından ve sahip olduğu verilerden elde edeceği faydayı en yüksek seviyeye çıkarmak üzere kurguladığı çözümlerde de bunu göz önünde bulunduruyor.

Yani gelecekte hiper bütünleşik mimariyi çok daha fazla konuşacağız ve bu mimariye geçen işletmeler, rakiplerinden her zaman bir adım önde olacak. HPE’nin bundan birkaç yıl önce hiper bütünleşik çözüm üreticilerinden SimpliVity ve Nimble’ı satın alması, aslında şirketin geniş vizyonunu göstermesi açısından da hayli önemli gelişmeler.

HPE, bu satınalmalar sonrasında elde ettiği çözümlere kendi mühendislik birikimini de ekledi ve ortaya HPE SimpliVity Hiper Bütünleşik Mimari ürünleri ile HPE Nimble Dağıtık Hiper Bütünleşik Mimari çözümü çıktı. İşletmeler de HPE'nin bu çözümlerine büyük ilgi gösteriyor; zira IDC verilerine göre satılan her 2 hiper bütünleşik mimari ürününden biri HPE SimpliVity çözümü. Bu tablo da müşterilerin HPE'nin çözümlerini beğendiğini ortaya koyuyor.

Ancak HPE'nin işletmelere sunduğu çözüm, bunlarla da sınırlı kalmıyor. Şirket, aynı zamanda HPE Ezmeral ismini verdiği yeni bir yazılım çözümünü de sahneye çıkardı. Peki nedir HPE Ezmeral?

HPE Ezmeral portföyü, HPE’nin uçlardan buluta platform bazlı hizmetler sunan global bir şirket olma stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Hiper bütünleşik mimarileri daha da verimli bir hale getiren bu yeni çözüm, işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor.

Örnek vermek gerekirse; HPE Ezmeral Konteyner Platformu, sanallaştırmanın bir sonraki adımı olan konteyner platformuna geçişi oldukça kolay bir hale getiriyor. Konteynerler sanallaştırma katmanını ortadan kaldırarak uygulamaların çok hızlı bir şekilde buluta uygun hale gelmesini sağlarken, uygun hibrit BT altyapılarının kurgulanması da kolaylaşıyor. HPE Ezmeral Konteyner Platformu, kurumların konteyner mimarilerine çok daha hızlı geçiş yapabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlıyor.

HPE Ezmeral Data Fabric de HPE Ezmeral çatısı altında müşterilere sunulan bir başka çözüm. İşletmeler, bu çözüm sayesinde söz konusu geleneksel uygulamalarını konteyner ortamına taşıyabiliyor ve yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alabiliyor.

HPE Ezmeral ML Ops ise normalde aylar süren makine öğrenmesi ve yapay zeka modellemelerini haftalar seviyesinde indirebilecekleri bir altyapı ve uygulamalar bütününden oluşuyor. Bu sayede işletmeler, sahip oldukları verileri daha hızlı bir şekilde aksiyon alabilecekleri, müşterilerine katma değer sağlayabilecekleri çıktılara dönüştürüyor.

HPE’nin hiper bütünleşik mimarilere dair sunduğu çözümleri daha yakından incelemek için https://www.hpe.com/tr/tr/integrated-systems/hyper-converged.html adresine göz atabilirsiniz.





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