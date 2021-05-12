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Teknoloji
Haber Giriş: 12.05.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

HPE ve Netaş işbirliği ile sunulan çözümler

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Uzun yıllardır işbirliği içinde olan HPE ile Netaş, pandemi sürecinde de iş ortakları ile müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Bu işbirliği ile sunulan çözümler işletmelerin çalışma süreçlerine destek olurken, bu kapsamda HPE Türkiye İş Ortakları Yöneticisi Eser Esen ile Netaş Çözüm ve İhale Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, 20 yılı aşkın bir süredir devam eden işbirliklerini ve sundukları çözümleri anlattı, Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk'ün sorularını yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)

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