HPE ve Intel'den depolamada verimliliği artıran kullanışlı çözüm

Yoğun veri akışı, beraberinde veriye dayalı değerli öngörüler ve fırsatlar sunuyor. İşletmeler, bu kapsamda rekabette geri kalmamak adına bu potansiyeli sonuna kadar değerlendirebilmesi gerekiyor ve bunun için de güvenilir, verimli ve elbette yüksek performanslı sistemlerin kurgulanması önem arz ediyor.

Depolama sistemleri de işte tam bu noktada öne çıkıyor; çünkü veriye dayalı analiz sistemlerini destekleyen en önemli bileşenlerden biri hiç şüphesiz depolama sistemleri. Depolama sistemlerinin işletmelerin halihazırda kullandığı analiz sistemlerine, iş öngörülerine, araştırmalara, yapay zeka uygulamalarına ve diğer kullanımlara hızla ve uygun maliyetle erişim sağlayabilmesi gerekiyor ve kurumlar için oldukça önemli bir nokta. Buna karşın pek çok şirket yüksek maliyet başta olmak üzere sınırlı kapasite ve kısıtlı performans arasında ideal dengeyi kurmaktan oldukça uzak kalıyor.

DRAM'i ele alalım. Bellek modüleri performans söz konusu olduğunda ilk sırada yer alıyor; ancak kalıcı depolama özelliğine sahip olmaması nedeniyle pahalı ve elbette ölçeklenebilirliği hayli sınırlı.

NAND yani Flaş Depolama da kalıcı depolama imkanına sahip ve DRAM'e kıyasla çok daha düşük bir maliyet kalemi. Ancak NAND, DRAM'in sunduğu yüksek performanstan oldukça uzak.

Ve yılların depolama cihazı olan HDD yani sabit disk sürücüler... Hem uygun fiyatlı hem de geniş bir depolama alanı sunuyor. Ancak güvenilirlik, soğutma, güç bakımı ve fiziksel olarak kapladığı alan düşünüldüğünde maliyeti oldukça yükseliyor.

Kurumlar, bugüne dek depolama tarafında çözüm aradığında hep bu üç teknoloji arasında kaldı. Ancak hiçbiri kurumlar için uygun bir çözüm değildi. İşte tam bu noktada HPE Persistent Memory ortaya çıktı ve beklenen çözüm nihayet geldi.

HPE, Intel ile uzun yıllardır işbirliği içerisinde ve Optane teknolojisini kullanan HPE Persistent Memory de böyle ortaya çıktı. Bu çözüm, veri merkezlerinin yıllardır çözemediği büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor. HPE Persistent Memory, sunucuların RAM slotlarına takılarak disk gibi davranabilen hibrit bir yapı sunuyor. Veriyi RAM hızla işleyip bilgi işlem bileşenlerine aktarırken, herhangi bir enerji kesintisi halinde kaybolmadan saklayabiliyor.

Bu çözüm sayesinde HPE müşterileri çok daha az bir maliyetle daha yüksek performansa sahip bir depolama altyapısına kavuşmuş oluyor. Bu teknoloji ile birlikte kurumlar; analiz, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem ve diğer iş yükleri için çok büyük miktarda veriyi hızla ve esnek bir şekilde depolayabiliyor, işleyebiliyor ve yönetebilir hale getiriyor.

HPE Persistent Memory hakkında daha fazla bilgi için https://www.hpe.com/tr/tr/servers/persistent-memory.html adresini ziyaret edebilirsiniz.







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