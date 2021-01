HPE Türkiye, uçtan buluta dijital dönüşümü hızlandırıyor

Toplantıda konuşan HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak; bugüne kadar hiçbir değişimin bu kadar hızlı olmadığını belirterek; COVID-19 uzaktan çalışmayı hızlandırırken deneyimler ve iş yerleri yeniden tasarlanıyor. Gartner’in araştırması, şirketlerin yüzde 82'sinin uzaktan çalışmanın devam etmesini beklediğini ortaya koydu. Diğer yandan insanlar, cihazlar ve nesneler sürekli olarak veri paylaştığından herkes ve her şey hiper bağlantılı hale geldi. Araştırmalara göre; 2022'ye kadar dünya çapında 50 milyar cihazın bağlı olması bekleniyor. Diğer yandan 2025 itibarıyla veriler dünya çapında 175 zettabayta çıkacak ve dünyadaki verilerin yaklaşık yüzde 30'unun gerçek zamanlı işlemeye ihtiyacı olacak. Artık her yerde uygulamalar ve verilerle beslenen, uçtan buluta her şeyin bağlı olduğu, işletmelerin her yerden değer elde ettiği, yeni fırsatları ortaya çıkardığı, yeni deneyimleri, verimliliği, hizmetleri ve daha fazlasını ortaya koyan bir dijital dönüşüm dalgası başlıyor. Bütün bu gelişmeler, bizim zaten çok daha önce duyurmuş olduğumuz “platform as a service” stratejimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Kaymak; sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi sürecinde fırsat yaratmayı başaran şirketlerden birisi olduk. IDC Türkiye rakamlarında da bunu görebiliyoruz. IDC Q3 Türkiye pazar payı sonuçlarına göre; ‘Sunucu’da yüzde 45.2, ‘Veri Depolama’da yüzde 21.2 ve ‘Hiper Bütünleşik’ çözümlerde ise yüzde 54.1 oranları ile liderliğimizi sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl her çeyrekte yeni bir HPE GreenLake müşterisi kazandıklarını ifade eden Kaymak, son çeyrekte 3 büyük müşterilerini daha HPE GreenLake ile buluşturduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu dönemde her türlü ürün ve çözümümüzü servis olarak sunmak için faaliyetlerimizi hızlandırdık. HPE GreenLake for VDI ile bulut deneyiminin basitliğini VDI'ya getirdik. Kapasiteyi ve maliyetleri gerektiğinde artırabilme ve azaltabilme yeteneği, bulutun temel avantajlarından birini oluşturuyor. Ancak çoğu VDI uygulamasının, saf bulut çözümleriyle kolayca karşılanamayan güvenlik, uyumluluk ve performans standartlarını karşılaması gerekiyor. HPE GreenLake VDI, bulut benzeri ekonomi ve çevikliği, müşterilerin şirket içi BT'lerinden bekledikleri performans, uyum ve kontrolle bir araya getiriyor. Müşterilerimiz adına yönetildiği ve kullanım başına aylık olarak faturalandırıldığı için, BT ekipleri işletmelerin diğer kritik noktalarına rahatlıkla odaklanabilir.”

HPE, uzaktan çalışmaya dair artan talebi karşılamak için HPE GreenLake VDI bulut hizmetlerini ve iş ortaklıklarını genişletiyor. Yeni HPE GreenLake VDI bulut hizmetleri, Citrix, Nutanix, NVIDIA ve VMware iş ortaklığıyla uzaktan çalışanlar için optimize edilmiş çözümler sunuyor.

Değere hızla ulaşma: HPE GreenLake ile hızla devreye alınabilen referans mimariler kullanılmaktadır. Uzun satın alma süreleri olmadan, kapasite talebin önünde tutulmaktadır.

Ekonomik: Kullanıcı başına aylık olarak faturalandırılmaktadır.

Ölçeklenebilirlik: Alt yapı ve destek hizmetleri ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır.

Uyumluluk. VDI çözümünü müşterilerin kendi veri merkezinde tutmak, daha uyumlu bir altyapı ve bilgilerin nasıl saklandığı ve güvence altına alındığına dair daha fazla kontrol anlamına gelmektedir.

Performans: Ofis çalışanları VDI sağlayan sunuculara fiziksel olarak yakındır ve uzak VPN kullanıcılarının sanal masaüstleri VPN erişimlerinin hemen yanında bulunur. Bu da daha iyi performans ve performans üzerinde daha fazla kontrol anlamına gelir. Böylece yoğun grafik işleriyle uğraşan kullanıcılar bile ihtiyaç duydukları performansı elde edebilmektedir.

HPC, hizmet olarak sunulmaktadır. Bu deneyim tüketime dayalıdır, şirket içi kaynaklar için uygun maliyetli bir işletim modeli sağlarken ekonomik esneklik ile alt yapının daha iyi test edilmesine, taşınmasına ve büyümeye olanak tanır. HPE Esnek Kapasitenin başarısını temel alan HPE GreenLake, HPE’nin kullanım başına ödeme alt yapısının da ötesine geçen yeni nesil şirket içi tüketime dayalı hizmetlerindendir.

Müşteriler hızla esneklik kazanır: İhtiyaç duyulduğunda ölçeklenebilen hizmetle, kapasite talebin önüne geçerek aşırı tedariği ortadan kaldırır.

Değişkendir: Müşteriler kullandıklarının karşılığını öderler. Günümüzün bütünleşik sistemlerinde sunucular, depolama, ağ iletişimi ve yazılım desteği harcamalarını azaltır, kullanıma uyum sağlar.

BT’yi basitleştirir: Müşteriler, veri merkezlerinde veya hibrit BT ortamında kurumsal kalitede güvenilir destek alır.

Kontrol sağlar: Uyumluluk, güvenlik, veri, performans ve maliyetin uygun şekilde kontrol edilmesini sağlar.

HPE GreenLake’in avantajları

Forrester Research ve diğer analistler tarafından incelenen HPE GreenLake'in öne çıkan avantajları aşağıdaki şöyle:

Zaman kazandırır: HPE GreenLake, müşterilerin dijital projeleri devreye alma sürelerini yüzde 75 oranında kısaltmalarına yardımcı olur

Riski azaltır: HPE GreenLake, müşterilerin BT'yi basitleştirmesine ve "ışıkları açık tutmak" için yüzde 85 daha az zaman harcamasını sağlar.

Maliyetleri düşürür: Aşırı tedarik ihtiyacının ortadan kaldırılması nedeniyle yüzde 30-40 CAPEX tasarrufu sağlar.

Kontrolü ve içgörüyü artırır: HPE GreenLake, BT üzerindeki destek yükünü azaltarak ve müşterilerin bulutlarını yönetme şeklini geliştirmek için kapasite, performans, uyumluluk ve maliyetlerin nasıl daha iyi yönetileceğine dair HPE GreenLake Central aracılığıyla iç görüler sağlayarak BT ekibinin üretkenliğini yüzde 40 artırır.