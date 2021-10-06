HPE servis iş ortaklarından Elsa Bilişim, yeni normal dönemi değerlendirdi

Elsa Bilişim A.Ş.’nin 3 yıl önce 3 ortakla kurulduğuna dikkat çeken Elsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Taşlıcalı, kendi işlerinde uzman olan arkadaşlarıyla yola başladığını anlattı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Business Partner olarak başladığımız süreçte HPe’nin ortağı olarak 3 yıl içinde Platin Partner olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm müşterilerimize HPe ürünlerinin uçtan uca konumlandırılması, bu ürünlerin kurulduktan sonra hizmetlerinin ve desteklerinin verilmesi, mevcut sistemlerin izlenmesi ve analiz edilmesi, projelendirme aşamasına kadarki tüm süreçleri uçtan uca sağlıyoruz.”

1.5 yıldır içinde bulunduğumuz pandemi sürecine de değinen Taşlıcalı, sürecin başında karamsar bir havanın hakim olduğunu, ancak sonrasında dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha net bir şekilde gördüklerini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilişim altyapısının ne kadar önemli olduğunu bu süreçte hem ülkemizde hem de dünya genelinde öğrenmiş olduk. Bu açıdan pandemide birçok müşterimizin uzaktan çalışmasını sağlamak için sahadaydık ve müşterilerimizin yeni döneme adapte olması için çalıştık.”

Özellikle eğitim sektöründe üniversitelerde uzaktan eğitimin yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Taşlıcalı, üniversitelerin yeni döneme geçiş yapabilmeleri için altyapı çalışmasının yapılması gerektiğini ve o süreçte de üniversitelere destek verdiklerini kaydetti. “HPe ortakları olarak bu süreci başarıyla atlattığımıza inanıyorum” diyen Taşlıcalı, çalışmalarına aynı yoğunlukta devam ettiklerini belirtti. Pandemideki bu dönüşümü “krizin fırsata döndüğü bir dönem” olarak niteleyen Taşlıcalı, bu süreci iyi değerlendirdiklerine vurgu yaptı.

Elsa’nın sunduğu çözümlerden bahseden Taşlıcalı; özellikle de uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ya da uzaktan sınav sistemleri gibi alanlarda çözüm ürettiklerini söyledi ve şu sözleri kaydetti:

“Uzaktan bağlanan kullanıcı sayısının birden patlama yaşadığı bir dönemden söz ediyoruz. Sorun da tam bu nokta da ortaya çıkıyordu. HPe ürün ailesi ile birlikte müşterilerin bu süreçte istedikleri performansı sağlamaları için çaba gösterdik, çözümler ürettik. Bu süreçte müşterilerimize hem performans, hem yedeklilik, hem de sürekli çalışma imkanı sağlamış olduk.”

Pandeminin yavaşlamasıyla birlikte turizm gibi potansiyeli büyük olan sektörlerin daha çok hareketleneceğine dikkat çeken Taşlıcalı, en büyük hedeflerinden birinin de HPe ürünlerinin imalat ve turizm sektöründe daha fazla kullanılmasını sağlamak olduğuna vurgu yaptı ve sözlerini şöyle noktaladı:

“Süreç böyle devam ederken, gelecek 10 yıllık gelişmenin önizlemesini adeta 1 yıl gibi bir sürede gördük. Hepimiz evlerde daha fazla bilgisayar ve internetle iç içeydik. Bu durum ebeveynler için olduğu kadar çocuklar için de geçerli oldu. Gelecek 10 yılda dijitalleşmenin daha da hızlanacağını öngörüyoruz. KOBİ segmentinden Enterprise’a kadar tüm müşterilerimiz veri ve veri güvenliği için yatırım yapmaya başlayacak. Çünkü teknoloji hayatımıza daha fazla girmiş olacak.”







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