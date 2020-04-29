HPE, koronavirüs için 2 milyar dolar kaynak ayırdı

2 milyar dolarlık HPEFS finansmanı, müşterilerin yeni teknoloji finansman ihtiyaçlarını ele alarak ve BT altyapılarını yeni sermaye kaynaklarına dönüştürerek iş sürekliliğini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca işletmeler yeni Ödeme Yardım Programı aracılığıyla ihtiyaç duydukları teknolojiyi bugünden edinme olanağına kavuşuyor. İşletmeler ilk sekiz ay için her ay toplam sözleşme bedelinin sadece yüzde 1'ini ödeyerek 2021 yılına kadar maliyetin yüzde 90'ından fazlasını erteleyebilecek. 2021’den itibaren her ay ödenecek miktar sözleşme bedelinin yaklaşık yüzde 3,3'üne eşit olacak. Program bu zorlu süreçte işletmelerin nefes almasını kolaylaştıracak.



İçinde bulunduğumuz dönemin bir işletmeye liderlik etmek için zorlu bir zaman olduğunu söyleyen HPE Finansal Hizmetler Başkanı ve CEO'su Irv Rothman, “Günümüzde BT liderleri ve CFO'lar operasyonlara devam ederken finansal gücün korunmasında merkezi bir rol oynuyor. HPE Finansal Hizmetler olarak, işletmelerin önceliklerini BT ekonomisi perspektifinden düzenlemelerine yardımcı olmaya ve onlara ilerleyebilmeleri için somut çözümler sunmaya odaklanıyoruz” diyor.

HPE olarak kaynaklarını ve teknolojilerini COVID-19’un hayatlarımıza getirdiği zorlukları dengelemek için kullandıklarını belirten HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak şunları söyledi; “Bu doğrultuda, COVID-19’un müşterilerimiz ve iş ortaklarımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 2 Milyar Dolar kaynak ayırdık. HPE Finansal Hizmetler'in (HPEFS) iş ortaklarımız ile çok güçlü ilişkileri var. Onlarla birlikte bu zor zamanlarda müşterilerimizi destekleyebilmek için çok yakın çalışıyoruz. Duyurduğumuz bu yeni finansal programlar için müşterilerimiz HPEFS'ye doğrudan veya kanal iş ortaklarımız üzerinden ulaşabilirler. İş ortaklarımız da bu programları müşterileri için konumlandırabilir ve kendi kredi limitleri yerine bizim naktimizi kullanabilirler. Bu sayede hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız finansal durumlarını daha rahat yönetebilecekleri bir araca kavuşmuş olacaklar.”

Günümüz koşullarında birçok işletme nakit akışını korumaya, masrafları ertelemeye veya kısmaya, kapasite sıkıntılarını ve teslimat gecikmelerini azaltmaya ihtiyaç duyuyor. IDC Esnek Tüketim ve Finansman Stratejileri Bilgi Teknolojisi Altyapısı Araştırma Direktörü Susan Middleton, “Bu kriz sırasında her sektörün ve işletmenin yardıma ihtiyacı var” diyor. “IDC olarak kuruluşların sınırlı finansal etkiye sahip acil kapasite ihtiyacını karşılamak için, sermaye tasarrufu ve finansal kiralama veya hizmet olarak esnek ödeme seçeneklerine yönelme olmak üzere iki acil ihtiyaca odaklanmalarını öneriyoruz. HPEFS’in sunduğu 2 milyar dolarlık finansman ve geniş esnek ödeme çözümleri, işletmelerin COVID-19'un etkisini azaltmalarına yardımcı olacak.”

HPEFS, işletmelerin bu önceliklerini ele almak üzere aşağıdaki programları hayata geçirdi:



Mevcut Varlıklardan Nakit Elde Etme

HPEFS, mevcut BT varlıklarını yeni, yükseltilmiş teknoloji satın almak için uygulanabilecek sermayeye dönüştürerek müşterilerin kendi teknolojilerinden değer elde etmelerine yardımcı oluyor. Bu artan sermaye kaynağı, müşterilere BT harcamaları arasındaki boşluğu kapatma veya işletmelerinin diğer bölümlerini destekleme fırsatı sunuyor. HPEFS ayrıca müşterinin artık ihtiyaç duymadığı yeni nesil teknolojileri geri alma seçeneği de sunuyor. Son iki yılda, HPEFS bu şekilde müşterilerinin bütçelerinde 642 milyon dolardan fazla tasarruf sağladı.



Giderleri Erteleme Veya Azaltma

HPEFS Ödeme Yardım Programına ek olarak, müşterilerin bütçelerini rahatlatmaya yönelik 90 günlük gecikmeli ödeme fırsatı sunuluyor. Sunulan ödeme erteleme seçeneği, yeni teknoloji satın alımlarında kullanılabildiği gibi belirli yazılım, yazılım araçları, hizmetler ve kurulum paketlerinde de geçerli.



Kısa Süreli Kiralama İmkanı

Birçok müşteri bu dönemde kapasite zorlanması veya teslimat gecikmeleri yaşıyor. Bunun en yaygın örneği, evden çalışmaya hazır olmayan ve uzaktan çalışan işgücünü güçlendirmek için teknolojiye ihtiyaç duyan şirketlerde ortaya çıkıyor. HPEFS, bu durumdaki şirketlere on iki ay boyunca yeni bilgisayarlar kiralayarak yardımcı oluyor.