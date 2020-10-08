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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

HPE ile Intel'in işbirliği hangi fırsatları doğuruyor?

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Pandemi sürecinde pek çok şirket zorunlu olarak dijital dönüşüme hızlıca adapta olmaya başladı. Kurumlar hızla dijitalleşirken bu alanda uzun yıllardır pek çok işletmenin yanında olan HPE de geliştirdiği çözümlerle kurumların yanında yer alıyor. Bu kapsamda Intel ile işbirliklerini anlatan HPE Türkiye Hibrit BT Kategori Yöneticisi Burak Özgür, HPE'nin bu süreçte neler yaptığını hurriyet.com.tr'ye anlattı.

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