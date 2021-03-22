HP Türkiye'ye Yeşil Ofis sertifikası

HP Türkiye, çevreye ve topluma katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan sosyal sorumluluk projelerine, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınmada önemli bir rol üstlenen eğitim alanlarında devam ediyor. WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hayata geçirilen bir tasarruf ve iyileştirme programı olan Yeşil Ofis programına dahil olan HP Türkiye, belirlenen kriterleri yerine getirerek Yeşil Ofis Diplomasını almaya hak kazandı. Eğitim alanında da yeni adımlar atan HP Türkiye, 2019'da hayata geçirdiği HP Maker Karavan Projesi'ni dijital dünyaya taşıyarak Kurcala.co Dijital Öğrenme Platformu'nu hayata geçirdi.



Online platform sayesinde eğitimler Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara ulaşıyor



HP, ürünlerinin yer aldığı karavan ile Bursa'da 13 okulda, yaklaşık 1.120 çocuğa robotik, kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı eğitimi verdiği HP Maker Karavan projesini dijital dünyaya taşıdı ve Kurcala.co Dijital Öğrenme Platformu'nu ERTEV ile hayata geçirdi. HP Foundation'ın fon sağladığı ve herkesin erişimine açık olan Kurcala.co Dijital Öğrenme Platformu sayesinde çocuklar, platformdaki deney ve etkinlik videolarını izleyerek temel STEM kurallarını evlerindeki basit malzemeler ile uygulayabiliyor. Pandemi sürecinde 6-12 yaş öğrenciler ve öğretmenlerin kaliteli, güvenli ve faydalı “kendin yap” içeriğine ulaşabilmesi için oluşturulan Kurcala.co web sayfasında yer alan videolar, temel fen bilimleri kurallarını çocuklara etkinlikler ile eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Kurcala.co Dijital Öğrenme Platformu Türkiye genelinde binlerce öğrenciye ve öğretmene ulaşmayı hedefliyor.



Eğitim konusuna çok önem verdiklerini ve Kurcala.co Dijital Öğrenme ile bu alanda yeni bir adım atmaktan duydukları mutluluğu belirten HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kasım 2019'da Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'yla (ERTEV) birlikte hayata geçirdiğimiz Maker Karavan Projesi kapsamında kırsal alanlarda yer alan ve kaynakları kısıtlı olan okullara fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitim olanağı sağladık. Böylece hem STEM eğitimini dezavantajlı çocuklara ulaştırdık hem de 21. yüzyılda gereken yetkinlikleri sunarak onları geleceğin iş kollarına hazırladık. “Hayal et, Tasarla, Üret” mantığıyla hareket ederek iş ortaklarımızla birlikte tüketmek yerine üretecek bir yeni nesil oluşturmak için çalıştık. Tıpkı pandemi döneminde birçok alanda gözlemlediğimiz gibi bu projeyi de dijital ortama taşıyoruz. Böylece bu eğitimler çok daha fazla öğrenciye ve öğretmene ulaşabilecek. Veliler de evlerinde çocukları ile birlikte eğitimleri izleyip eğlenebilecek.”





HP Türkiye, WWF Türkiye'nin ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programı olan Yeşil Ofis Dipoloması'nı almaya hak kazandı. Bu doğrultuda HP Türkiye, WWF Türkiye'nin doğal kaynakların tüketimi, işlevler ve çalışan bilincinin artırılması olmak üzere üç başlık altında topladığı kriterler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdi. Karbon emisyonu azaltımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan program çerçevesinde HP Türkiye, ofis içinde atıkların yönetilmesi ve ayrıştırılmasını sağladı. Ekip içerisindeki farkındalığı artırmak adına, tüm bu süreç ile ilgili her ay bilgilendirmeler yapıyor ve ofiste artık tek kullanımlık plastik yerine sadece cam ya da porselen kullanıyor. Ofis içindeki iyileştirmelerin yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen ürün ve hizmetleri, HP Türkiye'nin diplomayı almasında önemli rol oynadı.



Emre Alaman, Yeşil Ofis sertifikası ile ilgiliyse şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir dünya, içinde bulunduğumuz çağın en önemli unsurları arasında. Bir ürünün yaşam döngüsündeki tüm aşamalarda çevresel etkilerini azaltmak için geniş ve kapsamlı bir strateji izliyoruz. Bu kapsamda pandemi öncesinde WWF Türkiye'nin Yeşil Ofis Programı'na katılarak enerji kullanımını ve oluşan atığı azaltacak çalışmalar yaptık. Birçok etkinliğimizin karbon ayak izini hesaplayıp sıfırladık. Böylece Sıfır Karbon Etkinlikler ile hem çevresel ayak izimizi azalttık hem de bu konuda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunduk. Ofislerimizde ve tüm süreçlerimizde yaptığımız bu iyileştirmeler ile Yeşil Ofis Diploması'nı almaya hak kazandık.”



HP'den 2025'e kadar ürünlerin emisyon yoğunluğunu yüzde 30'a kadar azaltma hedefi



HP, tüm dünyada sürdürülebilirlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu yüzden operasyonlarında enerji verimliliğine, atık seviyesinin düşük olmasına ve ürünlerin geri dönüşümüne önem veriyor. Farklı ülkelerde gerçekleştirdiği programlarla okyanusa gitmesi muhtemel plastik şişeleri topluyor ve geri dönüştürerek kartuş ve tonerlerin yanında bilgisayarlarda ve yazıcılarda da kullanıyor. Şu anda ürün portföyünün tamamında sürdürülebilir ürünler kullanılıyor. Aynı zamanda 2010 yılıyla kıyaslandığında bu ürünler yüzde 54 daha az enerji tüketiyor. Şirket 2035 yılına kadar küresel faaliyetlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyor. Ayrıca 2025'e kadar ise ürünlerin emisyon yoğunluğunu yüzde 30'a kadar azaltmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.