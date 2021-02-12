HP, iş ortaklarının sürdürülebilirlik çalışmalarına destek oluyor

Sustainable Impact kapsamında gerçekleştirilen HP Amplify Impact programına katılan iş ortakları, HP ile birlikte çalışarak şirketin kapsamlı yatırımlarından ve inisiyatiflerinden faydalanırken kendi uygulamalarını da gözden geçirecek.



HP CCO’su Christoph Schell, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Daha döngüsel ve düşük karbonlu bir ekonomiye güç vermek, daha çeşitli, kapsayıcı ve eşitlikçi tedarik zinciri oluşturmak, yerel toplulukların var olmaya devam etmelerine ve daha dayanıklı olmalarına yardımcı olmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Ekosistemimizin yüksek bir gücü ve erişim imkanı var. Bu yolculuğumuza iş ortaklarımızı da dahil ederek daha sürdürülebilir ve adil bir dünya için birlikte çalışabiliyoruz.”



Sorumluluk Ekosistemi YaratmakHP Amplify Impact programı, önemli ve uzun vadeli hedefler belirlemeleri için iş ortaklarına güç vererek, olumlu etkinin yaratılmasını sağlıyor. Şirket, 2025’e kadar HP Amplify iş ortaklarının en az yarısını gönüllü Amplify Impact programına dahil etmeyi hedefliyor. Katılan iş ortakları bir sertifika sahibi olacak ve yıllık ödül programına dahil edilecek. Bu programla BT sektöründe aşağıdaki ana başlıklar üzerinden sorumluluk yapısının oluşması desteklenecek:



• Gezegen: Sektörün en sürdürülebilir teknoloji, hizmet ve çözüm porföyünü oluştururken net sıfır karbon ve tamamen yenilenebilir döngüsel ekonomiye yönelmek.



• İnsanlar: HP Racial Equality and Social Just Task Force gibi inisiyatifler üzerinden insan haklarına duyulan saygıyı göstermek ve değer zincirinin bir parçası olan insanların çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı (DE&I) bir kültürle imkanlar sunmak..• Topluluk: Teknolojinin gücüyle toplulukları desteklemek. Birçok kişinin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu eğitime, işlere ve sağlığa sahip olmasını engelleyen internet ve bilgisayar erişimindeki eşitsizliği azaltmaya yardımcı olmak.



Sürdürülebilir Etki Yaratmak Artık Kurumlar İçin Bir ZorunlulukHP Sustainable Impact çalışmaları, 2020’de HP’nin 1 milyar dolardan fazla satışına destek sağladı. Bu durum, HP ekosistemini ve küresel iş ortağı topluluğunu bir araya getiren yüksek performansı ve belli bir amaca hizmet eden kültürün gücünü gösteriyor.



Aynı zamanda şirketlerin topluluklar içindeki değişen rolüne de ışık tutuyor. HP, ekosistemi için daha parlak bir gelecek inşa ederken kendi paydaşlarına da değer yaratmaya odaklanıyor. Pozitif bir değişim yaratmak için sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bu alanda uzun deneyimin sonucunda HP, dünyanın en sürdürülebilir şirketlerinden birisi olarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca potansiyel farkları belirlemek için gereken kaynakları ve iş ortaklarının hedeflerini gerçekleştirmesine rehberlik eden HP Amplify iş ortağı topluluğunu desteklemek için de uygun bir konumda yer alıyor.



HP Amplify Partners İçin Sağlam Bir YolTüm HP Amplify iş ortakları, HP’nin dünya standartlarındaki Sustainable Impact kaynaklarına daha sürdürülebilir bir dünya yolculuğunun neresinde olursa olsun bağlanabiliyor. HP, tüm HP Amplify iş ortaklarının eğitime, satış araçlarına, pazarlama malzemelerine, HP’nin Sustainability & Compliance Centre (SCC) , HP Life ve HP Planet Partners’a erişebilmesini sağlayacak. Ek olarak, HP aşağıdaki iki farklı seçeneğin başlangıcını yaparken seçili ülkelerdeki iş ortaklarıyla yakından çalışacak:



• Catalyst İş Ortakları: Catalyst iş ortakları, HP Amplify Impact’e bağlılığını duyuracak, sürdürülebilirlik değerlendirmesine katılacak ve satış fırsatlarını raporlayacak. Başlangıç yapılacak 19 ülke arasında Amerika, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Filipinler, Hindistan, Almanya, İngiltere, İsveç, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Güney Afrika ve Avustralya yer alıyor.



• Changemaker İş Ortakları: Changemaker seçeneği ise uyguladığı bir sürdürülebilirlik planı olmayan ve sürdürülebilirlik yolculuğuna yatırım yapmak isteyen iş ortaklarını destekleyecek şekilde iyileştiriliyor. HP, uzun vadeli sürdürülebilirlik planlarının geliştirilmesi için değişim yapan iş ortaklarıyla birlikte çalışacak ve onları destekleyecek. Böylece bu şirketler anlamlı değişim yaratmaya odaklanan bir firma olarak tanınmalarını sağlayacak bir yolda ilerleyecek.







