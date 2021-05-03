HP, iklim eylemi hedeflerini açıkladı

HP, teknoloji sektöründeki kapsamlı iklim hedeflerinden bazılarını açıkladı. Hedefler arasında net sıfır karbona ulaşmak, tamamen rejeneratif bir ekonomi sağlamak, genel çevresel ayak izini azaltmak yer alıyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de uyumlu olan plan ile HP, sektördeki en sürdürülebilir ürün ve çözüm portföyünü oluşturmayı amaçlıyor.



HP, hedeflerine ulaşmak için büyümeyi karbon emisyonlarından ve kaynak tüketiminden ayırmak, inovasyonu yönlendirmenin yanı sıra tasarım ve iş modellerini dönüştürmeyi amaçlayan beş stratejik inisiyatifini hızlandırmaya odaklanıyor:



Hizmet- olarak-Baskı ve Bilgi-İşlem: Baskı sarf malzemelerinin yenilenmesi, hizmet olarak donanım, sertifikalı ikinci el donanım,



Sürdürülebilir malzemeler: Yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının artırılması,



Tedarik zincirini karbonsuzlaştırma: Tedarikçilere yönelik karbon azaltımını, yenilenebilir elektrik kullanımını ve ürün sevkiyatları için yüzey taşımacılığı ve alternatif yakıtların ve elektrikli araçların benimsenmesinin teşvik edilip desteklenmesi,



Enerji verimliliği: Mevcut ve yeni enerji tasarruflu ürün teknolojilerinde tasarım,



Orman yatırımları: Orman restorasyonu ve korunmasına yatırım yaparak baskı ve paketlemede kullanılan elyafı kontrol etmek ve sertifikalı veya geri dönüştürülmüş malzemeler temin etmeye devam etmek...

Karbon Emisyonları ve Döngüsellik



HP, bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2025 yılına kadar operasyonlarında karbon nötr olacak. 2030 yılına kadar ise kapsam 1, 2, ve 3 sera gazı (GHG) emisyonunu mutlak temelde, 2019 yılına kıyasla yüzde 50, azaltacak.[vi] Ayrıca 2030'a kadar HP'nin toplam yıllık ürün ve ambalaj içeriğinin yüzde 75'i (ağırlık açısından) geri dönüştürülmüş, yenilenebilir ve/veya yeniden kullanılan malzeme, ürün ve parçalardan gelecek.

HP, 2030 yılına kadar toplam yıllık ürün ve ambalaj içeriğinin yüzde 75'inin (ağırlığa göre) geri dönüştürülmüş, yenilenebilir malzemelerden ve yeniden kullanılan ürün ve parçalardan gelmesini taahhüt ediyor. Bu eylemler, 2040 yılında HP'nin tüm değer zinciri genelinde net sıfır emisyon hedefine ulaşmasınayardımcı oluyor. HP'nin döngüsellik hedefleri doğrultusunda HP Operasyonlarında, 2025 yılına kadar yönetilen tesislerinde sıfır atık hedefine erişecek.[vii] HP'nin Müşteri Desteği organizasyonu da hem HP hem de ortaklar tarafından çalıştırılan operasyonlar genelinde 2030'a kadar karbon nötr olacak.

HP, dönüştürülmüş plastikler ve metaller gibi daha sürdürülebilir malzemeler kullanımının yanı sıra orman restorasyonu ve korunmasına yatırım yaparak döngüsel ekonomi yaratmak dahil bir dizi adım atıyor ve bunları hızlandırıyor.[viii] HP, 1991'den bu yana 875 milyondan fazla HP kartuşun, 114 milyon giysi askısının ve 4,69 milyar kullanılmış plastik şişenin çöp sahalarına boşaltılmasının önüne geçti ve bunun yerine onları yeni HP ürünleri yapmak için kullandı. HP'nin en sürdürülebilir PC portföyünü tanıtmasının ardından , ürün portföyü boyunca yenilik yapmaya ve döngüsellik elde etmek için önemli iş ortaklarıyla çalışmaya devam ediyor. NextWave Plastik üyesi olan HP, okyanusları kirletebilecek plastik tedarik zincirlerinin ilk küresel ağını oluşturmak için sektörler arasında işbirliği yapıyor. HP aynı zamanda Ellen MacArthur Vakfı'na bağlı network'ün ve Circulytics ölçüm aracının da üyesi.

Ayrıca HP, karbon ayakizinin tamamını yayınlayan ilk küresel BT şirketi oldu ve operasyonları, tedarik zinciri, ürünleri ve çözümleri için ayak izi ve karbon emisyonu azaltma hedefleri belirledi. Science Based Targets Initiative tarafından onaylanan GHG emisyon azaltma hedeflerine sahip şirketlerin ilk yüzde 10'unda yer alıyor ve hedefleri arasında küresel ısınmayı önleme amaçlı 1,5°C hedefi ile uyumlu olarak Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2025 yılına kadar 2015'e kıyasla yüzde 60 azaltma hedefi de var. Art arda iki yıl boyunca HP, CDP'nin iklim, ormanlar ve suların korunmasına yönelik A listelerine giren tek teknoloji şirketi; ayrıca, CDP'nin tedarikçi katılımı skor tablosunda da yer alıyor. HP, 2016'dan beri RE 100 ve 2017'den beri EV 100 üyesi.

HP Sarf Malzemelerinde Karbon Azaltımı



HP, baskı işini bir işlem modelinden bir hizmet modeline dönüştürürken, şirketin ve ürünlerin karbon ayak izini de aktif olarak azaltacak. Net sıfır değer zincirine geçişi hızlandırmak isteyen HP, 2030 yılına sarf malzemeleriişkolu için karbon nötrlüğü taahhüdünde bulunuyor.

HP, Planet Partners pilot programıyla HP Instant Ink'i piyasaya sürerek geçiş malzemelerinin karbon nötr olmasını sağlamaya başlayacak; böylece Orijinal HP Sarf Malzemelerinin ömrünü uzatacak geri dönüşümden ve yenileme özelliklerinden yararlananacak. Bu pilot program, müşterilerin kullanılan ilk plastiği azaltmasına ve döngüselliğe giden yolda okyanusa karışabilecek plastikler de dahil olmak üzere atıkları azaltmasına yardımcı olacak. Mayıs 2021'de Almanya'da piyasaya sürülen Planet Partners ile HP Instant Ink abonelerinin yenilenen kartuşları almayı talep etmelerine olanak sağlayacak. HP teknolojisinin ve mühendisliğinin uçtan-uca kullanımı, bu pilot programı benzersiz kılan bir özellik olarak öne çıkıyor. Orijinal HP Sarf Malzemelerinin tutarlı güvenilirliği ve olağanüstü baskı kalitesi, daha az yeniden baskı ve daha az atık anlamına geliyor.

Ormanları Koruma ve Restorasyon



HP ayrıca, Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), Arbor Day Vakfı gibi küresel ortaklar ve kendi Sürdürülebilir Ormanlar İşbirliği inisiyatifi aracılığıyla doğa-tabanlı çözümlere de odaklanıyor. HP, kağıt ve ambalajının temininde ormansızlaşmaya sıfır katkı hedefiyle dünyadaki birkaç şirketten biri. 2020'de HP markalı kağıt ve kağıt-tabanlı ürün ambalajlarının yüzde 99'unda sıfır ormansızlaşma hedefini yakaladı; kalan yüzde 1'inde ise HP'nin Sürdürülebilir Kağıt ve Ahşap Politikası'na uygun miktarda elyaf kullandı[ix]. HP, düzeltici eylemleri yönetmek ve gelecekte de bu performansı sürdürmek için de bir uygunluk güvence programı uyguluyor.

HP marka kağıtlarında şirketin kendi sorumlu kaynaklarını kullanmanın da ötesine geçen HP, ürün ve baskı hizmetlerinde kendisine ait olmayan kağıt kullanımında ormansızlaşmaya neden olmamak için 2030'a kadar ormanların restorasyonu, korunması ve benzeri girişimlere yaptığı yatırımlarını artıracak. HP, ormansızlaşmayı önlemek için kendi elyaf kaynaklarıyla kalmayıp ürün ve hizmetlerini de içerecek şekilde bir hedef koyuyor.

Şirket, HP ile yazdırılan her sayfanın sorumlu bir kaynaktan getirilmesini sağlamak ve ormanların restorasyonu ve korunmasına katkıda bulunmak için HP Orman Pozitif Çerçevesi'ni oluşturdu[xi]; bu çerçeveye restorasyon ve korumanın ötesine geçen önlemler alıp ormanlar için bilime dayalı hedefler geliştirmek, sektörle işbirliği yapmak ve daha etkin baskı teknolojileri bulmak için önde gelen STK'lar ve kuruluşlarla işbirliği yapmak da dahil.

Sürdürülebilir Etki ve İklim İşbirliğine Sürekli Bağlılık



İnsanlar, gezegen ve topluluklar üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratma çabaları HP'nin iş stratejisine ve operasyonlarına entegre ediliyor ve müşterilerin satın alma kararlarının giderek daha önemli bir itici gücü haline geliyor. HP'nin Sürdürülebilir Etki çabaları, 2020'de üst üste ikinci yıl, 1 milyar dolar tutarında satış kazancı edinmesine yardımcı oldu.



Dünya üzerindeki okyanuslarının restorasyonu ve ormanlarının korunmasına bağlılığını daha ileriye taşımak isteyen HP ayrıca STK ortaklıklarına da bir dizi güncelleme yaptı..

Şirket, Ocean Conservancy'nin Trash Free Seas Alliance (Çöpsüz Denizler Birliği) ititfakının yeni girişimi olan ASPPIRe'ın (Kapsayıcı Geri Dönüşüm Yoluyla Plastik Kirliliğine Çözümler Geliştirilmesi) Yürütme Komitesi üyesi de oldu. ASPPIRe dünya okyanuslarındaki plastik kirliliğini azaltmayı, seçilen coğrafyalarda düşük değerli plastikler için istikrarlı bir pazar oluşturmayı ve geri dönüştürülmüş içeriğin kullanılabilirliğini artırmayı amaçlıyor. Komitedeki tek teknoloji şirketi olan HP; PepsiCO, Starbucks Kahve Şirketi, Dow ve Kimberly-Clark de dahil olmak üzere dünyanın en büyük markalarından bazılarıyla birlikte çalışıyor.