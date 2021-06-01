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Teknoloji
Haber Giriş: 01.06.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

HP, HyperX’i satın alma işlemlerini tamamladı

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HP, HyperX’i satın alma işlemlerini tamamladı

HP bugün itibariyle Kingston Technology Company'nin oyun birimi olarak hizmet veren HyperX'i satın alma işlemlerini tamamladığını açıkladı.

Bu satın alma ile HP'nin oyun ve çevre birimleri segmentindeki Kişisel Sistemler işinde var olan büyüme stratejisi destekleniyor.

HP Kişisel Sistemler Başkanı Alex Cho yaptığı konuşmasında; "HyperX 'in başarıya ulaşmasına vesile olan çalışanlarını HP 'de resmi olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. HyperX, oyuncular arasında sadık bir takipçi kitlesi oluşturdu ve bizler de HyperX markasını daha da güçlendirmeyi bekliyoruz.” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu satın alma, geleceğin teknolojik deneyimlerini yaratmak, değerli partnerliklere erişmek ve yeni büyüme kaynaklarının önünü açmak gibi yeteneklerimizi daha da ileriye taşıyacak.” 

HyperX 'in ödüllü ürün portföyü, kulaklıklar, klavyeler, mouselar, mouse padler, USB mikrofonlar ve konsol aksesuarları dahil olmak üzere çeşitli oyun çevre birimlerini kapsıyor.

Daha önce de açıklandığı gibi, işlemin satın alma fiyatı 425 milyon dolardır. Satın almanın, kapanışı takip eden ilk tam yılında GAAP dışı bir temelde HP 'ye eklenmesi bekleniyor. 

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