HP, 3D tasarım dosyalarını ücretsiz erişime açtı

Bugüne kadar 3D yazıcıları ile 35.000'den fazla parça üreten HP, daha fazla parça üretmek için iş ortakları ve müşterileriyle bir araya geliyor. HP'nin Barcelona, San Diego, Kaliforniya, Vancouver ve Washington'daki 3D Ar-Ge merkezleri, dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarıyla birlikte çalışarak en önemli ihtiyaçların karşılanması için üretimlerini artırıyor. Endüstriyel üretim için onaylanıp son haline getirilen uygulamalar arasında yüz maskesi, yüz koruyucu, maske ayarlayıcı, burun arkası sürüntü alıcı, dokunmadan kapı açma aracı ve oksijen makine parçası yer alıyor. HP aynı zamanda senkronize ve etkili bir yaklaşım sergilenmesi için birçok ülkede kamu, sağlık ve sektör kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor.



HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman konuyla ilgili şunları söyledi: “HP olarak dijital üretim iş ortaklarımızla bu beklenmedik virüse karşı savaşta durmadan çalışıyoruz. Sınırların ve sektörlerin ötesinde işbirlikleri gerçekleştirerek en çok ihtiyaç duyulan parçaları belirliyor ve 3D baskılarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de korona virüsüne karşı savaşta 3 boyutlu yazıcı teknolojimizi ve uzman iş ortaklarımızı seferber ettik. Bu kapsamda 3D printer iş ortağımız Poligon Mühendisliğin yaptığı çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Ön saflarda fark yaratan sağlık çalışanları başta olmak üzere, onları desteklemek için ara vermeden çalışan iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluluğumuzun üyelerine teşekkür etmek istiyorum.”



Poligon Mühendislik A.Ş. Kurucu Ortağı Okan Nahit ise “COVID-19'a karşı verdiğimiz mücadele kapsamında üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda koruyucu maske ve siperlik gibi sağlık ekipmanı üretimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. HP 3 boyutlu yazıcıyla günde 100 adet ürün üretebiliyoruz. 3BoyutluDestek hareketi kapsamında birlikte üreterek, bu süreci birlikte atlatacağız.” dedi.



3D BASILAN PARÇALAR COVID-19 SALGININA KARŞI YARDIMCI OLUYOR



HP'nin küresel üretim iş ortakları ağı, 3D basılan parçaların dünyanın her yerinde erişilebilir olmasını sağlıyor.



Doğrulanan ve üretilen ilk uygulamalar arasında aşağıdakiler yer alıyor:

El Değmeden Kapı Açma Aparatı: Kapı kolları; hastanelerde, evlerde, fabrikalarda ve yaşlı bireylerin yaşadığı alanlarda en fazla mikrop bulunan alanlardan birisi oluyor. Bu aparat sayesinde kullanıcılar dirseklerini kullanarak daha kolay ve hijyenik bir şekilde kapıyı açabiliyor.

Maske Ayarlayıcı: Birçok hastane çalışanının uzun süre boyunca maske takması gerekiyor. Bu toka, maskelerin konforunu artırmak ve kulak bölgesinde gerçekleşebilen ağrıları gidermek için tasarlandı.

Yüz Kalkanı: Yüz kalkanları, en çok ihtiyaç duyulan kişisel koruma ürünlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Kalkanı tutan ve kullanıcının rahat etmesi için belli boyutlarda olması gereken askı aparatları, üretim sürecinde büyük öneme sahip.

Test ve doğrulama sürecinde olan, üretimine yakın zamanda başlanması planlanan uygulamalar arasında da aşağıdakiler yer alıyor:

Hava Temizleyici: Solunum maskesi (BVM) için 3D basılmış parçalar, COVID-19 hastaları için kısa zamanlı acil havalandırma çözümü olarak tasarlanıyor. Bu basitleştirilmiş tasarım sayesinde çevik ve daha az karmaşık bir cihaz ortaya çıkıyor ve böylece çok daha hızlı üretilebiliyor ve bir araya getirilebiliyor.

FFP3 Yüz Maskeleri: Sağlık görevlileri, COVID-19 hastalarını tedavi ederken etkili ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. HP ise hastanelerde kullanılabilecek çeşitli yüz maskelerini doğrularken, bu maskelerin kısa süre içinde erişilebilir olmasını planlıyor.

BİRÇOK PARÇA TASARIMINA ERİŞİLEBİLİYOR



HP ve iş ortakları, karmaşık bir birleştirme süreci gerektirmeyen birçok parçanın doğrulanmış tasarım dosyalarını ücretsiz olarak bu web sitesi üzerinden erişime açtı.



COVID-19'a karşı verilen mücadeleye katılmak isteyen 3D tasarımcılar ve yenilikçi kişiler, bu web sitesi üzerinden yeni uygulamalara ve fikirlere katkıda bulunabiliyor.



PARÇALAR ŞİMDİDEN 3D YAZICILARDA BASILABİLİYOR



Uygulama geliştirmeyle ilgili desteğe ihtiyaç duyan veya parça sipariş etmek isteyen kişiler, taleplerini bu bağlantı üzerinden iletebiliyor.