HP 2019 Sürdürülebilir Etki Raporu‘nu yayınladı

HP karbon ayak izini azaltmak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamak için 2025'e kadar tek kullanımlık plastik paketleri yüzde 75 oranında azaltmayı planlıyor.

Toplum, çevre ve insanlar üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratma çalışmaları, HP'nin iş stratejisine ve operasyonlarına entegre edilmiş durumda. Şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetleri, kullanıcıların satın alım kararlarında giderek daha önemli bir yer alıyor. HP'nin Sürdürülebilir Etki faaliyetleri, 2018'e göre yüzde 69 artışla 1,6 milyar dolardan fazla gelir sağladı.

HP Başkanı ve CEO'su Enrique Lores, konuyla ilgili şunları söylüyor: “HP kültüründe, işleri nasıl yaptığımız, ne yaptığımız kadar önemlidir. Yakın zamanda gerçekleşen olaylar toplumda bir leke olarak kalmış sistematik ırkçılığı ve eşitsizliği ortaya çıkarmış oldu. Bütün şirketlerin bu konuda harekete geçmesi gerekiyor.”



Lores, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Şirketlerin kendilerini sorumlu tutması ve bu konuda gösterdikleri ilerlemeleri açıkça duyurması çok önemli. Bu yılın verileri HP'nin birçok alanda büyük ölçüde gelişme gösterdiğini ve hangi konularda kendini geliştirebileceğini de belirtiyor. Örnek olarak, Afrika kökenli Amerikalı çalışanların sayıları olması gerekenin altında olduğu için bu konuda adım atıyoruz. Önümüzde zorlu bir yol olsa da değerlerimizin üzerine kurulduğu, iş ortaklarımızı ve çalışanlarımızı bir araya getiren kültürümüz, ilerlememizi hızlandırmamızı ve eşit, sürdürülebilir, adil bir toplum yaratmamızı sağlıyor.”



İlerlemek için Çeşitliliği ve Dahil Etme Kültürünü Benimsiyor



HP her türde ırksal eşitsizliğe karşı mücadele etmeye ve şirketin her bölümünde çeşitlilik ve dahil etme kültürünü yaratmaya kararlı. HP'nin Yönetim Kurulu, yüzde 42'si kadın ve yüzde 58'i de azınlıklardan oluşacak şekilde Amerika'daki teknoloji şirketleri arasındaki en kapsamlı Yönetim Kurulu olmaya devam ediyor. 2019 yılında işe alınanların yüzde 63'ünü kadınlar, Amerika'daki etnik kökenliler, kıdemliler gibi gruplardan oluşuyor. 2018'de bu oran yüzde 57'ydi.



HP'nin 2019'da dünya çapında işe aldığı insanların yüzde 40'ını kadınlar oluştururdu ve şirketin Küresel Üretici Çeşitliliği programı da azınlık gruplara mensup kişilerin ve kadınların işlettiği üretici firmalarna 374 milyon dolar harcadı. Böylece ekonomiye toplam 698 milyon dolar katkıda bulundu.



HP, National HBCU Business Deans Roundtable ortaklığıyla işletme okulları arasında düzenlenen bir yarışma olan HBCU'nun (Historically Black Colleges and Universities) dördüncü yılına giriyor. Şimdiye dek 44 okulun katıldığı bu yarışmada, öğrencilere HP'nin gerçekte karşılaştığı iş sorunlarını çözme imkanı sunularak birinci elden sektör tecrübesi kazanmaları sağlanıyor.



HP, CEO'ların yönettiği çeşitliliği ve dahil etme kültürünü ileriye taşımak adına yapılan en büyük iş projesi olan CEO Action for Diversity and Inclusion'a tekrar katıldı. HP Foundation toplumdaki sistemik ırkçılık ve eşitsizlikle savaşmak için sosyal adalet kurumlarına 500.000 dolarlık bağışta bulundu.



HP aynı zamanda bu sorunlarla küresel çapta müdahale edebilmek için bütün platformlarını kullanıyor. Kadınlara ve kız çocuklara eğitim sağlayarak fakirliği ortadan kaldırmaya çalışan hayır kurumu Girl Rising ile işbirliğine imza atan HP, My Story: The 2020 Storytelling Challenge'ını tanıtmayı planlıyor. Bu işbirliği ile; insan hakları, ırksal adalet, cinsiyet eşitliği ve kızların eğitimde ilerlemeleri gibi konularda mücadele eden genç liderler, gün ışığına çıkarılacak.



Atıksız bir Dünya Yaratmak



Her yıl dünya çapında 300 milyon ton plastik üretiliyor ve bu plastiklerin yarısı tek kullanımlık olmakla beraber yüzde 91'i de geri dönüştürülmüyor. COVID-19 nedeniyle ambalajlarda da bir talep artışı görüldü. Ambalajlar, üretilen atıkların ciddi bir kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda gezegenimizin ve insanların sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden HP, 2025'e kadar tek kullanımlık plastiklerin yüzde 75'ini ortadan kaldıracağını duyurdu.

HP'nin doğa dostu ambalaj stratejisi, mümkün olan her noktada gereksiz plastik ve malzemelerin azaltılmasını hedefliyor. 2019 yılında HP, donanım ambalajlarındaki plastik kablo bağlarını ve poşet dosyaları kaldırmaya karar verdi. Aynı zamanda geri dönüştürülebilir, kağıt bazlı alternatiflere geçiş yaptı. Bu geçişi hızlandırmak adına dizüstü bilgisayar, PC ve monitörleri için plastik köpük yastıklarından yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeye geçti ve böylece 933 ton plastiğin ortadan kalkması sağlandı.



Baskı alanında plastik köpük kullanımını yüzde 40 oranında azaltan HP, toplam 95 ton malzemeyi yok etmiş oldu. 2019'da lanse edilen HP Tango Terra, HP'nin ambalajında hiç plastik kullanılmayan, onun yerine kalıplanmış fiber yastık ve pergamin kağıdı kullanan ilk yazıcısı oldu. 3D baskı alanında HP artan materyalin tamamının yeniden kullanılabilmesi sayesinde atık üretimini azaltabilecek polipropilen (PP) adı verilen yeni bir malzemenin erişilebilir olduğunu yakın zamanda duyurdu.

HP, baskı ve kişisel sistem ürün portfolyosunda geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanımı giderek artırıyor. HP, 2019'da baskı ve kişisel sistem ürünlerinde 25.000 tonluk geri dönüştürülmüş plastiği kullandı. Bu miktar, plastik kullanımının yüzde 9'una denk geliyor. 2025'e kadar bu oranın da yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor. HP aynı zamanda 1,7 milyon pound ağırlığındaki, yani 60 milyondan fazla şişe plastiği okyanusa ulaşmadan kullanarak dünyada ilk kez geri dönüştürülmüş plastikten yapılan notebook, monitör, mobil iş istasyonu ve Chromebook Enterprise gibi ürünleri tanıttı. 111 Altın ve 268 Gümüş EPEAT sertifikalı ürünü ile HP, sürdürülebilir bir PC portföyüne sahip.



Ormanları Koruyor ve Yeniden Canlandırıyor



HP, doğal yaşamın sürdürülebilmesi için gereken ekolojik sistemleri yeniden canlandırmayı ve bu proje kapsamında özellikle dünyanın dört bir yanındaki ormanları hayata döndürmeyi hedefliyor.



HP, 2019'da Dünya Vahşi Yaşam Fonu(WWF) ile işbirliğine imza attıklarını duyurdu. İki kuruluş, birlikte New York City'nin yüzolçümüne eşdeğer yani 809 milyon m2'lik bir ormanlık alanı yeniden canlandırmayı, korumayı ve sahip çıkmayı planlıyor. HP, 5 yıldır Brezilya'nın kritik durumda olan Atlantik Ormanı'nı canlandırmak için WWF'ye 11 milyon dolar bağışta bulunuyor. Çin'de ise bu proje, dayanıklılıklarının ve biyolojik çeşitliliklerinin geliştirilmesi için sürdürülebilir şekilde bakılabilecek ormanlık alanları arttırmaya yöneliyor.



HP'nin lanse ettiği HP Sustainable Forest Collaborative adlı proje, Arbor Day Foundation, Chenming Paper, Domtar ve New Leaf Paper gibi kurumların bu işbirliğine katılmasını ve ormanları canlandırma çabalarını hızlandırmasını sağladı. Farklı sektörlerdeki şirketlerin işbirliği, orman ekosistemlerini sağlıklı tutmak için gereken bilimsel ve güvenilir metotları tanıtacak.



Dayanıklı Toplumlar Oluşturmak



Kaliteli bir eğitim her insanın hakkı ve teknoloji herkes için bu durumu eşitleyebiliyor. 2015'ten beri 28 milyondan fazla genç ve yetişkin öğrenciye ulaşan HP, 2025'e kadar 100 milyon insanın kaliteli eğitime ulaşması hedefine doğru ilerleme kaydediyor. HP Foundation'ın bir programı olan HP LIFE girişimcilere, genç ve yetişkin öğrencilere hem dijital hem de yüz yüze olacak şekilde temel iş ve bilişim teknolojisi becerilerini ücretsiz olarak öğretiyor. HP LIFE, 2012'den beri 800.000 kullanıcıya erişti ve 2025'e kadar 1 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşma amacına doğru ilerliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki insanların kaliteli eğitime sahip olabilmesi için gerekli teknolojinin, araç gereçlerin ve malzemelerin erişilebilir olması, HP'nin Sürdürülebilir Etki programının önemli bir stratejisi. Geçtiğimiz sene 6,3 milyon kişisel bilgisayar, dünyanın dört bir yanındaki okullara gönderildi. COVID-19 sırasında okulların kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi, evde iyi bir internete ve teknolojik araçlara ulaşımı olmayan öğrenciler için zor bir adım oldu. HP, buna çare olarak Birleşik Devletler'de TIME for Kids, NASA ve Britannica ile işbirliği olan Title 1 (Federal devletten fon alan okullar) sınıflandırmasına giren okullara STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ve çevreyle ilgili konuları ele alan öğretici kaynaklar sağlayan HP Turn to Learn adlı programını tanıttı. HP'nin COVID-19'a karşı aldığı önlemlerin arasında hastaneler için üretilmiş maske, yüz koruyucu ve burun temizleme aparatıgibi 2,3 milyon tane 3 boyutlu parça bulunuyor. HP ve HP Foundation, karma öğrenimi ve yerel toplulukları desteklemek için 8 milyon dolarlık ürün ve para bağışı yapma kararı aldı.



HP herkes için daha adil, sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek yaratmak için çalışıyor. İçinde HP'nin de bulunduğu 155'ten fazla kuruluş, gezegen sağlığının insan sağlığını etkileyeceği için ‘Recover Better' adlı bildiriyi imzalayarak devletlerin COVID-19 ile mücadele için devreye soktukları ekomonik yardımları ve iyileşme çabalarını en güncel bilimsel iklim araştırmalarıyla birleştirmelerini talep ediyor.